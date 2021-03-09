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Оккупанты в Крыму убили жемчужину природы ради водоснабжения Севастополя (фото)

9 марта, 15:35

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Тысячелетнее озеро под Инкерманом выкачали досуха

В оккупированном Россией Крыму продолжаются проблемы с питьевой водой. Чтобы напоить 500-тысячное население Севастополя, подконтрольные Москве "власти" фактически уничтожили Инкерманский карьер, который пользовался большой популярностью у туристов и местных жителей.

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Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

Менее чем за месяц выкачали всю воду для российских военных баз в Севастополе. В среднем из озера качали около 5000 куб. воды в сутки. Специально для этих целей ветку водопровода соорудили в максимально сжатые сроки. Карьер теперь представляет собой жалкое зрелище – вместо водоема сейчас здесь голое каменное и илистое дно.

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Это озеро считалось одним из самых древних водоемов, образовавшихся несколько тысяч лет назад на месте древнего карьера на окраине города Инкерман в непосредственной близости к Инкерманскому пещерному монастырю. Было мнение, что водоем появился из святого источника. Одной из особенностей считалась глубина озера в самой глубокой точке – от поверхности воды до ила было почти 60 метров.

Так, в Крыму благодаря варварской деятельности оккупантов еще одной достопримечательностью и гордостью стало меньше.

Так озеро под Инкерманом выглядело до оккупации

Напомним, в октябре-2020 основной источник водоснабжения Севастополя – Чернореченское водохранилище – начало превращаться в лужу.

А к началу февраля-2021 уже и Симферопольское водохранилище практически полностью истощилось.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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Крым Севастополь природа жемчужина озеро водоснабжение карьер оккупанты
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