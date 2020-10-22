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Оккупанты заманивают жителей Донбасса в "армию Л/ДНР" паспортами РФ

22 октября, 18:59

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Местные жители не очень рвутся служить, потому оккупанты идут на ухищрения

Оккупанты в Донбассе всячески заманивают новых рекрутов в ряды т.н. "армии Л/ДНР", гонят из России оборудование для снайперов и готовят провокации для дискредитации ВСУ. Об этом рассказали "Сегодня" источники в зоне боевых действий.

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Что происходит в ОРДЛО:

Российский паспорт за службу

Руководством незаконных вооруженных и военизированных формирований, с целью повышения мотивации участников указанных незаконных образований продолжать "службу", принято решение об ускорении процедуры выдачи российских паспортов отдельным категориям боевиков.

Активизация снайперов

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Полученные сведения свидетельствуют о вероятной активизации деятельности снайперских групп в составе НЗФ. Так, неоднократно фиксировалось перемещения грузовых колонн (автомобили "КамАЗ") с территории РФ через КПВВ "Дьяково" в направлении отдельных тренировочных центров псевдореспублик. По имеющейся информации, в сопроводительных документах к указанным грузовым колоннам значилось, что грузом были боеприпасы для снайперских комплектов, в тому числе патроны калибра 12,5 мм.

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Борьба с беспилотниками ВСУ

Представители НЗФ проводят переговоры с "московскими волонтерами" о приобретении электронного оборудования и специальных технических средств для борьбы с БПЛА украинских военнослужащих.

Фейки об "украинских ДРГ"

Руководство псевдореспублик планирует очередную дискредитационную кампанию против ВС Украины. Для реализации замысла отдельные подразделения НЗФ демонтировали таблички, которыми обозначаются заминированные участка. Также планируется организовать взрывы на таких участках и осветить такие события как деятельность украинских ДРГ.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что боевикам на Донбассе выдали украинскую военную форму , Они готовят провокации.

Также сообщалось, что боевикам на Донбасс гонят эшелоны новых танков из России .

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс снайпер ВСУ боевики провокации оккупанты беспилотники российский паспорт ООС

Источник: Сегодня

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