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Около 100 общин присоединятся к ПЦУ, 50 – уже перешли

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29 марта, 06:45
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Общины в Украине ежедневно обращаются к ПЦУ с просьбой перейти под их руководство, заявил Епифаний
В ПЦУ переходят все больше церквей
В ПЦУ переходят все больше церквей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за последнее время более 50 общин перешли в ПЦУ, еще около 100 общин тоже решили перейти и сейчас находятся в процессе присоединения.

Об этом сообщил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний в эфире общенационального телемарафона.

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"Постепенно украинцы, находившиеся в духовном заблуждении до сих пор, начинают прозревать. Община за общиной, по всей Украине, в каждой области, не только на западе, но и в центре, на востоке и на юге", - сказал Епифаний.

Владыка добавил, что представители духовенства ежедневно обращаются в ПЦУ и сообщают, что их община приняла решение о переходе.

"Согласно законодательству, каждая община имеет право изменить свою юрисдикцию. Поэтому я призываю в дальнейшем общины московского патриархата принимать соответствующие решения, не молчать, а приобщаться к признанной Православной церкви", – отметил митрополит.

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Епифаний рассказал о войне и вере

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний подчеркивает, что убивать российских захватчиков не является грехом в глазах ПЦУ.

"Мы как народ не стремимся к смерти тех, кто является нашими соседями. Но поскольку они пришли в наш дом, мы защищаем свою семью, свою Родину, свою землю. Наши воины защищают всех украинцев. Защищать, убивать врага – это не грех. Мы защищаем, мы не стремимся к чужому. И тот, кто пришел к нам с мечом, он от того меча и погибнет", – отметил предстоятель ПЦУ.

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Екатерина Ступницкая – военный медик, сержант ВСУ. С 2014 года была на передовой и неоднократно спасала жизни нашим военным. В марте 2022-го, рискуя жизнью, она под огнем оказала медицинскую помощь нескольким украинским танкистам, но вскоре погибла под обстрелом. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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