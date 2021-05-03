Ольга Богомолец: Осенью нас ждет еще более опасный штамм COVID-21

Против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет. Врач рассказала, что нужно делать

Украина только вышла из третьей волны коронавируса, как нам прогнозируют еще более опасный COVID этой осенью. Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец считает, что перед новым штаммом коронавируса может не помочь и коллективный иммунитет.

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Об этом она сказал Обозревателю.

"Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений", – сказала она.

Врач привела в пример корона-апокалипсис в Индии, к которому привел именно новый штамм. По ее мнению, там уже давно не COVID-19, а COVID-21.

В то же время Богомолец считает, что против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет.

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"Я также рассчитываю на коллективный иммунитет, но вирусы будут модифицироваться. И коллективный иммунитет, который образуется от COVID-19, не будет работать на COVID-21, потому что он уже совсем другой. Возникают новые штаммы, вирус становится сильнее, мудрее, умнее", – пояснила врач.

Но как справиться с новой угрозой? Врач прогнозирует появление и более "умных" вакцин нового поколения. Также необходима четкая противоэпидемиологическая система.

"Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность", – добавила Богомолец.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказывал о четвертой волне пандемии COVID-19 в Украине.

Видео: Сегодня

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