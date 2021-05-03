Ольга Богомолец: Осенью нас ждет еще более опасный штамм COVID-21

Украина только вышла из третьей волны коронавируса, как нам прогнозируют еще более опасный COVID этой осенью. Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец считает, что перед новым штаммом коронавируса может не помочь и коллективный иммунитет.
Об этом она сказал Обозревателю.
"Осенью мы будем видеть COVID-21. Будут новые штаммы коронавируса, они будут более агрессивными, более умными, будут вызывать больше осложнений", – сказала она.
Врач привела в пример корона-апокалипсис в Индии, к которому привел именно новый штамм. По ее мнению, там уже давно не COVID-19, а COVID-21.
В то же время Богомолец считает, что против новой "короны" может не спасти и коллективный иммунитет.
"Я также рассчитываю на коллективный иммунитет, но вирусы будут модифицироваться. И коллективный иммунитет, который образуется от COVID-19, не будет работать на COVID-21, потому что он уже совсем другой. Возникают новые штаммы, вирус становится сильнее, мудрее, умнее", – пояснила врач.
Но как справиться с новой угрозой? Врач прогнозирует появление и более "умных" вакцин нового поколения. Также необходима четкая противоэпидемиологическая система.
"Должна быть система – вакцинация, комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, центральная власть с четкими рекомендациями и наша ответственность", – добавила Богомолец.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий рассказывал о четвертой волне пандемии COVID-19 в Украине.
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