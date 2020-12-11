Омбудсмен Денисова рассказала, сколько украинцев находятся в плену боевиков

Из-за этой ситуации Людмила Денисова обратилась с просьбой к послу Великобритании в Украине

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время рабочей встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс заявила, что сейчас в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины.

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Об этом омбудсмен написала на своей странице в Facebook.

"... в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже Послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста усилить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинга", – сообщила Денисова.

Кроме этого, она рассказала, что попросила Симмонс обратиться в Международный Комитет Красного Креста для увеличения усилий для их допуска на неподконтрольные территории.

Также Денисова призвала британского посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать Резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Ранее пресс-секретарь украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Алексей Арестович заявил, что до 24 декабря может состояться обмен удерживаемыми Украиной, Россией и боевиками Донбасса лицами в количестве от 90 до 250 человек, но точное число пока назвать сложно из-за отсутствия списка от российской стороны.

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Также напомним, что последний обмен удерживаемыми лицами состоялся 16 апреля на КПВВ "Майорск" под Горловкой. В свободную Украину вернулись девять человек, а в обратном направлении проследовали 10 человек (один отказался возвращаться к оккупантам).

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