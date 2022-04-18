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Омбудсмен предложил альтернативу изучению русского языка в школах

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 09:07
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Тарас Креминь отметил, что юридического определения понятия "русскоязычное население" не существует
Креминь предложил усилить изучение украинского языка, отказавшись от русского
Креминь предложил усилить изучение украинского языка, отказавшись от русского / Фото: Коллаж: Сегодня

Для отказа украинских школьников от изучения русского языка их родители должны обратиться в администрацию учебного заведения с соответствующим заявлением. Вместо русского они могут выбрать, в частности, украинский язык, литературу или историю.

Об этом рассказал на канале "Украина 24" языковой омбудсмен Тарас Креминь.

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"Предложить заменить ту или иную дисциплину другими предметами – это компетенция родительского коллектива. Для этого достаточно написать заявление от всех родителей конкретного класса, потому что у нас нет русскоязычных школ, у нас есть классы с языками обучения. Нужно написать родителям заявление в адрес администрации учебного заведения и предложить, какую из дисциплин они хотели бы изучать как вариативную. Скажем, русский язык во многих школах заменен дополнительными занятиями по другим иностранным языкам – немецкий, французский и любой другой", – пояснил он.

Креминь предложил, чтобы было увеличено количество часов на историю Украины, украинскую литературу и изучение украинского языка, поскольку "это одна из дисциплин, взятых за основу при сдаче внешнего независимого оценивания".

Омбудсмен добавил, что "никакого юридического определения понятия "русскоязычное население" не существует".

"В 2014 году оно возникло на волне российской агрессии и трансформировалось в концепт так называемого "русского мира", – подчеркнул он.

Программу зарубежной литературы также могут пересмотреть

Омбудсмен Тарас Кремень ранее отметил важность пересмотра учебной программы по зарубежной литературе, ведь в ней до сих пор большое внимание уделяется изучению русских писателей

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По его словам, свое слово должно сказать Министерство образования и науки, формирующее госполитику в этой сфере. Однако сейчас с подобной инициативой могут выступить учителя и родители учащихся.

Также он отметил, что до конца учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой.

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До перевода часов осталось
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Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
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Эвакуация
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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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