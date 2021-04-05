Омбудсмен раскритиковал Мендель из-за "украинского русского языка" – что происходит

Тарас Креминь, уполномоченный по защите государственного языка, раскритиковал слова пресс-секретаря президента Юлии Мендель о русском языке.

Что происходит?

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В эфире телеканал "Дом" Мендель заявила, что Россия не является монополистом русского языка, поэтому надо громко заявить, что в нашей стране есть "украинский русский язык".

Мужчина, который представился жителем подконтрольной боевикам Макеевки, рассказал, что российские СМИ показывают "языковые рейды" в магазинах и на рынках Украины. Он выразил обеспокоенность из-за языковой политики Киева и спросил, "не будут ли щемить за русский".

"Язык – это символ современной Украины, который, к огромному сожалению, слишком часто отдельные политики используют для организации спекуляций и конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайших выборах", – ответила Мендель.

По ее словам, чем ближе выборы, тем больше такие политики стремятся "столкнуть лбами" граждан, которые говорят на украинском и русском языках.

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Пресс-секретарь также сказала, что украинский "безусловно должен быть защищен и он защищен сегодня". Однако также "должны быть защищены и граждане", вне зависимости от того, на каком языке они говорят в быту.

Мендель считает, что "невозможно насаждением заставить полюбить язык", а "узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших". По ее мнению, Украине надо подняться над темой языка и думать о том, как сплотить общество.

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Языковой омбудсмен выступил с критикой

По словам Тараса Креминя, подобные заявления не имеют никаких перспектив.

"Статьей 10 Конституции Украины, которой в этом году исполняется 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский", – заявил он.

Уполномоченный по защите государственного языка подчеркнул, что языковой вопрос в Украине следует закрыть раз и навсегда, а также начать заниматься государственной языковой политикой, создавая условия для информационной защиты.

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"У нас есть закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", есть система образования, есть государственная власть, которая должна способствовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, мы имеем внешние угрозы, на которые нужно обращать внимание", – добавил Креминь.

Отметим, что 30 марта похожее мнение высказал министр внутренних дел Арсен Аваков. По его словам, русскому языку нужно дать возможность свободно развиваться в Украине.

"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев", – написал он.

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