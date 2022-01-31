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"Омикрон" атакует детей, а локдаун все ближе: все о COVID-ситуации в Украине

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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31 января, 09:54
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Еще шесть областей находятся на грани красной зоны карантина и могут попасть туда уже совсем скоро
"Омикрон" распространяется быстрее, чем "Дельта", и опасен для детей.
"Омикрон" распространяется быстрее, чем "Дельта", и опасен для детей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина постепенно приближается к пику заболеваемости коронавирусом. В ближайшие недели ожидают до 50 тысяч новых заболевших в сутки. Ситуация накалилась и из-за появления "Омикрона", который распространяется гораздо быстрее, чем предыдущие штаммы.

Главное о ситуации с коронавирусом в Украине – в материале новостей "Сегодня".

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В Украине за сутки 30 января зафиксировали 22 026 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Среди заболевших – 2865 детей и 337 медработников.

В больницы попали 3342 человека, выздоровели 6142 человека. Умерли от коронавируса за прошлые сутки 144 человека.

Ситуация ухудшается

Самые высокие показатели заболеваемости ковидом в Украине будут уже на следующей неделе, максимум в течение двух недель. В феврале ожидается около 50 тысяч больных в сутки.

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По словам замдиректора по научной работе Института проблем математических машин и систем НАН Украины Игоря Бровченко, пиковый период новой коронавирусной волны стоит ждать уже в ближайшее время.

"Нам предстоит ожидать пикового периода в течение следующей недели, максимум через 2 недели. А вот сколько будет реально обнаруженных (случаев. – Ред.) – здесь сказать гораздо труднее", – заявил Бровченко.

Врачи винят не только "Омикрон"

В Киевской городской клинической больнице №1 за последние две недели стало значительно больше пациентов. Медики утверждают, что кроме нового штамма "Омикрон", на скачок заболеваемости повлияли и новогодние праздники.

Директор больницы №1 Александр Иванько утверждает, что украинцы устали от противоэпидемических мер. Кроме того, на их отношение повлияло и то, что в стране накануне снизилась заболеваемость.

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"Проходит некоторое время, и они видят, что все нормально, и перестают защищать себя. "Не будем носить маски, не будем использовать антисептики, не будем соблюдать дистанцию, будем собираться на праздники, где по 30-40 человек". Почему-то именно так все думают", – сказал Иванько.

Когда закончится пандемия

В Министерстве здравоохранения считают, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса. Это может произойти из-за высоких показателей вакцинации в стране.

"Появление вакцины и стремление всех стран мира достичь высоких уровней охвата прививками позволяет нам оптимистично надеяться, что 2022 год будет последним для пандемии", – сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Для кого опасен "Омикрон"

Штамм коронавируса "Омикрон" дает меньшую летальность, чем "Дельта", но распространяется значительно быстрее. При этом новый штамм намного опаснее для маленьких детей.

"Если "Дельта" давала очень быстрый всплеск заболевания и захватывала детскую популяцию, то "Омикрон" делает то же самое, только более быстро и более масштабно – он избегает иммунитета как естественного, так и искусственного. И болеют все – вакцинированные, невакцинированные, те, кто переболел", – сказала Ольга Голубовская.

Врач отметила, что еще одна особенность "Омикрона" в том, что он поражает маленьких детей. Были случаи, когда дети по 10 дней лежали в больнице в тяжелом состоянии.

Опасность флурона

Ученые обнаружили еще один штамм коронавируса – флурон. Это одновременное заражение сезонным гриппом и COVID-19.

Первые случай нового вируса уже зарегистрировали в других странах. В Украине случаев одновременного заражения еще не было, однако они вполне могут быть.

"Одновременно заболеть гриппом и ковидом вполне возможно. Сейчас такое время, которому присуща заболеваемость гриппом, и она может быть. С точки зрения вредности для организма, то как врач я считаю, что это более опасно, когда одновременно есть и грипп, и коронавирус. Последствия такого сочетания могут быть очень опасны", – рассказал директор Киевской городской клинической больницы №1 Александр Иванько.

Карантин в Украине

Желтая зона снова сократилась, сейчас там 7 областей. Больше всего оранжевых регионов и два красных (Ивано-Франковская и Ровенская).

В красную зону попали следующие области:

  • Ивано-Франковская;
  • Ровенская.

В желтой зоне остались такие регионы:

  • город Киев;
  • Днепропетровская;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Полтавская;
  • Харьковская;
  • Херсонская области.

Кто на пороге красной зоны

Уже совсем скоро карантин могут ужесточить в еще шести областях. Это связывают с низким уровнем вакцинации населения.

"Самый высокий риск быстрого перехода в красный уровень эпидопасности сейчас имеют Закарпатская, Волынская, Черновицкая, Львовская, Винницкая и Сумская области", – сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

Обязательная вакцинация

С сегодняшнего дня, 31 января, невакцинированных работников некоторых сфер не будут допускать на работу. Требуется хотя бы одна доза прививки от коронавируса.

Это касается работников органов местного самоуправления, государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также работников различных коммунальных учреждений и организаций.

Если прививки не будет, то работников будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Также прививка от коронавируса уже обязательна для работников центральных органов исполнительной власти, местных государственных администраций, педагогов, а также работников стратегически важных объектов.

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