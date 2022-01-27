Омикрон может быть последним COVID-штаммом? Врачи ответили (видео)

Количество госпитализированных со штаммом "Омикрон" на треть меньше, чем при предыдущем штамме

Медики наконец-то заговорили о конце пандемии. Якобы "Омикрон" может стать последним штаммом, который повлечет за собой такую волну заболеваемости. Правда ли, что "Омикрон" слабеет? Выясняла корреспондентка "Сегодня" Павлина Василенко.

Заполненность коек

В Киеве, несмотря на значительное количество больных COVID-19, заполняемость коек низкая. В большинстве больниц вообще нет пациентов с коронавирусом.

Реклама

"Омикрон" – последний штамм?

Но "Омикрон" все же не "Дельта", говорят врачи, осложнения случаются реже и в основном среди людей с сопутствующими болезнями, или у невакцинированных.

"Ранее при дельта-штамме было привлечено гораздо большее количество больниц. Мы можем косвенно думать, что количество тяжелых форм меньше, чем при "Дельте", но не надо расслабляться — их количество, к сожалению, растет", — говорит главный врач Киевской городской клинической больницы Александр Иванько.

Врачи из Южно-Африканской республики, где впервые зафиксировали штамм "Омикрон" и пик заболеваемости пережили в декабре, сделали громкое заявление: этот штамм может быть последним и пандемии придет конец. Украинские вирусологи тоже говорят: коронавирус из-за естественных мутации и вакцинации теряет свою убийственную силу, "Омикрон" вытеснит "Дельту", предыдущие штаммы не вернутся, а новые будут уже не так опасны.

"Будет ли только "Омикрон", или еще какие-нибудь изменения произойдут — это трудно сказать. Я бы не думала, что он последний, но он не будет меняться в сторону большей агрессивности. В этом году, я думаю, к лету мы в общих чертах справимся", — отметила заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций "Института эпидемиологии и инфекционных болезней" Алла Мироненко.

"Омикрон" слабее

О том, что "Омикрон" слабее и не так агрессивен, свидетельствуют и цифры. В Киевской школе экономики, где моделируют варианты развития волны коронавируса, отмечают: количество госпитализированных на треть меньше, чем при предыдущем штамме. Меньшая и смертность, но, прогнозируют, она все же увеличится, когда Украина выйдет на пик заболеваемости в феврале.

Реклама

"Это 45 тысяч выявленных случаев в среднем за сутки, а за отдельные сутки мы ожидаем, что количество выявленных случаев может достичь 55 тысяч. Ожидаем, что пик смертности будет на треть меньше, чем пик волны "Дельта", — говорит руководитель центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

Но рассчитать, когда закончится пандемия — математически не могут. Не берутся прогнозировать скорый конец коронавируса и израильские врачи, при том, что в стране максимальное количество вакцинированных. Пока же думают все же смягчить карантинные меры и разрешить ходить без масок, как это сделали в Британии.

"Нет смысла ограничений, когда есть столь быстрый поток инфицированных. Если маски "Омикрон" не сдерживают, то зачем их тогда носить?", — отметил врач Борис Брыль.

В Украине пока ограничений не отменяют — маски, дистанция и COVID-сертификаты обязательны. Как надолго – зависит от того, как пройдем волну "Омикрона".

Статистика COVID-19

За сутки 26 января в Украине зафиксировали 32 393 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 4847, медработников – 797.

Реклама

За сутки 82 360 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 28 894 человека, вторую дозу – 29 726 человек, дополнительную дозу получили 684 человека, бустерную дозу – 23 056 человек.

Читайте также