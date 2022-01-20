Омикрон на пороге! Мы узнали, грозит ли Украине новая эпидемия

Угроза госпитализации и смерти из-за "Омикрона" остается для невакцинированных украинцев

Рост числа заболевших коронавирусом ожидают в ближайшие недели. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с каждым днем фиксируют все больше случаев заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон". В Минздраве ожидают новый локдаун уже в феврале.

Новости "Сегодня" выясняли, грозит ли нашей стране новая эпидемия.

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Пандемия и так продолжается

"Если брать во внимание конкретно Украину, то распространение "Омикрона" в одной стране не является пандемией. Пандемия и так продолжается, и оснований говорить о новой пока нет", – сообщил нам авторитетный инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

По его словам, штамм "Омикрон" стал причиной значительного роста заболеваемости COVID-19.

Поможет вакцинация

Инфекционист привел пример стран ЕС, Британии, Канады и США. По его словам, проводимый там анализ о количестве случаев, в том числе и тяжелых, обусловленных "Омикроном", свидетельствует, что вакцинация работает.

"Эффективность предупреждения госпитализаций – под 90%. Рост госпитализаций и смертей от COVID-19, связанных с "Омикроном", идет за счет невакцинированных или не полностью вакцинированных", – утверждает Лапий.

"Омикрон" в Украине

19 января в Закарпатской области обнаружили штамм "Омикрон".

За день до этого циркуляцию штамма коронавируса "Омикрон" подтвердили в Черновицкой области. Таких случаев по меньшей мере 16.

Ранее в Одессе зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.

зафиксировали первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории. 17 января стало известно об "Омикроне" в Харьковской области.

Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.

Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах. Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".

зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон". В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого является штамм коронавируса "Омикрон".

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