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Омикрон наступает! Еще в одной области Украины нашли первые случаи нового штамма

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 января, 16:55
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Заражение "Омикроном" подтвердили сразу у 16 человек
Лабораторные исследования проводились в Киеве.
Лабораторные исследования проводились в Киеве. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Черновицкой области официально подтвердили циркуляцию штамма COVID-19 "Омикрон". Там нашли уже по меньшей мере 16 случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА.

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Подробности

На днях в Киев на исследование было отправлено 30 образцов. У 16 из них обнаружили новый вариант вируса "Омикрон". Остальные 14 образцов содержали штамм "Дельта".

Образцы отбирали 5-6 января.

"В области и дальше циркулирует "Дельта", которая преобладала последние месяцы. В то же время, уже распространяется и "Омикрон" , – объяснила главный санитарный врач Буковины Наталья Гопко.

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Сейчас врачи пытаются выяснить, есть ли среди пациентов с "Омикроном" тяжелые случаи болезни.

"Омикрон" в Украине

  • Раньше в Одессе зафиксировали первый случай инфицирование новым штаммом коронавируса "Омикрон". Больному сделали ПЦР-тест в частной лаборатории.
  • 17 января стало известно об "Омикроне" в Харьковской области.
  • Еще по одному случаю подтвердили в Днепре и Львове. Трое пациентов с подтвержденными диагнозами вернулись из-за границы. Они находились в Германии, Польше и Объединенных Арабских Эмиратах.
  • Также в Житомире и Бердичеве зафиксировали два случая инфицирования штаммом коронавируса "Омикрон".
  • В Киеве также зафиксированы случаи заболевания, возбудителем которого существуют штамм коронавируса "Омикрон".

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