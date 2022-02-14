Омикрон отступает? В Украине расширили желтую зону – список областей

По состоянию на 14 февраля три региона страны перешли в желтую зону карантинных ограничений

Ситуация с коронавирусом улучшается. / Фото: Коллаж: Сегодня

По состоянию на утро 14 февраля в Украине снова обновили карантинные зоны. Ситуация с коронавирусом улучшилась в Киеве и в двух областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Теперь в желтой зоне три региона. Еще пять областей – в красной. Остальные находятся в оранжевой зоне карантинных ограничений.

Карантинные зоны 14 февраля

Желтая:

город Киев,

Полтавская область,

Харьковская область.

Красная:

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Закарпатская область;

Ровенская область;

Ивано-Франковская область;

Луганская область;

Хмельницкая область.

В оранжевой зоне карантина находятся остальные области.

Карантинные зоны в Украине. Фото: скриншот с сайта Минздрава

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Ситуация с коронавирусом

За сутки, 13 февраля, в Украине зафиксировали 16 993 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Среди них – 1 447 детей, а также 252 медработника.

За минувшие сутки госпитализировали – 2 270 человек, умерли – 142 человека, вылечились – 9 338 человек.

Количество зараженных в регионах за сутки:

г. Киев – 2 293;

Винницкая область – 401;

Волынская область – 445;

Днепропетровская область – 1171;

Донецкая область – 737;

Житомирская область – 739;

Закарпатская область – 292;

Запорожская область – 468;

Ивано-Франковская область – 436;

Киевская область – 530;

Кировоградская область – 258;

Луганская область – 245;

Львовская область – 736;

Николаевская область – 746;

Одесская область – 1519;

Полтавская область – 222;

Ровенская область – 395;

Сумская область – 500;

Тернопольская область – 361;

Харьковская область – 1107;

Херсонская область – 721;

Хмельницкая область – 564;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 571;

Черниговская область – 713.

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