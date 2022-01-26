Омикрон поражает переболевших. Сколько украинцев могут заразиться повторно

Многие вакцинированные люди болеют коронавирусом повторно. Врач предупредил, что таких случаев может стать больше из-за штамма омикрон.
Об этом сказал в блиц-интервью ТСН.ua врач, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.
По его словам, есть надежда на то, что штамм омикрон будет такой, как в Великобритании, и у нас будет малое количество госпитализаций.
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10% украинцев, уже болевших COVID-19, могут повторно заболеть, инфицировавшись омикроном.
"Что я сейчас вижу: во-первых, действительно, сейчас – так, как в Великобритании заявили, что 10% населения будет болеть повторно с омикроном. Это уже на 1 миллион человек — 100 тысяч ранее болевших", — сказал Жиравецкий.
Он сказал, что в Украине уже достаточно много людей, которые раньше болели COVID-19, но все же инфицировались омикроном. И таких случаев в дальнейшем будет еще больше.
Жиравецкий добавил, что многие вакцинированные люди болеют повторно. Среди них есть те, кто второй раз переносит болезнь легко.
Коронавирус в Украине
За прошедшие сутки, 25 января, в Украине зафиксирован 24 321 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни. Это на 5203 больше, чем за 24 января.
За прошлые сутки:
- госпитализировано – 3073 человека;
- летальных исходов – 141;
- выздоровели – 5514 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболели – 3 913 809 человек;
- выздоровели – 3 596 715 человек;
- летальных исходов – 99 584.
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