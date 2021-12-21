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"Омикрон" в Украине. Как себя чувствует первый заболевший украинец

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 10:59
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В Украине уже есть случаи штамма "Омикрон" – главный санврач рассказал о состоянии первого пациента
В каком состоянии первый пациент с "Омикроном" в Украине
В каком состоянии первый пациент с "Омикроном" в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинец, у которого первым в стране зафиксировали штамм коронавируса "Омикрон", уже получил отрицательный ПЦР-тест. Этот человек уже выздоровел от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга.

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Санврач отметил, что болезнь у пациента проходила очень легко.

"Относительно случая "Омикрона", обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинированный еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест", - сказал Кузин.

Что известно о пациенте?

Первой в Украине заболела женщина, которая вернулась из ОАЭ и контактировала там из заболевшими.

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"Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни. Чем чаще ищут, тем чаще находят", – написал генетик Александр Коляда.

Еще один случай в Киеве

В столице "Омикрон" подтвердили у 41-летнего мужчины – он обратился в одну из частных больниц Киева. Биоматериалы пациента направили в Центр общественного здоровья на секвенирование, там и установили новый штамм.

Известно, что пациент болел COVID-19 в начале этого года. Второй раз инфицировался после поездки в ОАЭ.

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