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"Омикрон" в Украине. Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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1 января, 08:23
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Исследование показало снижение эффекта от вакцин из-за распространения нового штамма "Омикрон"
Бустерные дозы вакцин обеспечивают хорошую защиту от коронавируса
Бустерные дозы вакцин обеспечивают хорошую защиту от коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине уже выявили первые случаи опасного штамма "Омикрон". Британские ученые рассказали, какие используемые в стране вакцины лучше защищают от нового варианта коронавируса.

Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании, передает "Sky News".

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Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.

Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.

Бустерная доза

Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.

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Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, недавно прививавшиеся бустерной дозой.

Что происходит с иммунитетом после "Омикрона"

В Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в ЮАР провели исследования, чтобы узнать, как работает иммунитет после "Омикрона". Для его проведения взяли 33 вакцинированных и невакцинированных людей, инфицированных штаммом "Омикрон".

Заражение "Омикроном" гарантирует, что вероятность дальнейшего заражения вариантом "Дельта" ниже.

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Исследование показало, что у людей, зараженных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к штамму "Дельта".

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