"Омикрон" в Украине. Какие COVID-вакцины дольше защищают от штамма

В Украине уже выявили первые случаи опасного штамма "Омикрон". Британские ученые рассказали, какие используемые в стране вакцины лучше защищают от нового варианта коронавируса.
Об этом говорится в исследовании, которое было проведено агентством здравоохранения и безопасности Великобритании, передает "Sky News".
Оказалось, что даже двойная доза AstraZeneca не дает никакого эффекта против симптоматической инфекции от "Омикрона" через 20 недель после второй прививки.
Далее по теме
Эффективность вакцин Pfizer и Moderna упала до 10% за тот же период.
Бустерная доза
Ученые добавили, что бустерные дозы COVID-вакцин по-прежнему обеспечивают хорошую защиту от госпитализации, и риск после третьего укола снижается до 81%.
Министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид подчеркнул, что часть анализа показывает, что невакцинированные люди имеют в восемь раз больше шансов оказаться в больнице с COVID-19, чем люди, недавно прививавшиеся бустерной дозой.
Что происходит с иммунитетом после "Омикрона"
В Африканском научно-исследовательском институте здравоохранения в ЮАР провели исследования, чтобы узнать, как работает иммунитет после "Омикрона". Для его проведения взяли 33 вакцинированных и невакцинированных людей, инфицированных штаммом "Омикрон".
Заражение "Омикроном" гарантирует, что вероятность дальнейшего заражения вариантом "Дельта" ниже.
Исследование показало, что у людей, зараженных штаммом "Омикрон", особенно у тех, кто был вакцинирован, развился повышенный иммунитет к штамму "Дельта".
Раньше мы писали:
- Бустерная и дополнительная доза от COVID-19: в чем разница.
- Как получить дополнительную COVID-вакцину в Украине? В Минздраве объяснили.