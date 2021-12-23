"Омикрон" в Украине. Ученые назвали еще один симптом опасного штамма

Штамм "Омикрон" имеет ключевые характеристики, несколько отличающиеся от предыдущих вариантов коронавируса

Назвали странный симптом "Омикрона" / Фото: Коллаж: Сегодня

Сонный паралич может быть тревожным побочным эффектом "Омикрона". На такой тревожный ночной симптом нового штамма коронавируса указали в Национальной службе здравоохранения Британии (NHS).

Об этом пишет The Mirror.

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Почему возникает сонный паралич или почему он может быть более вероятным, когда человек болеет коронавирусом, точно неизвестно, но это может быть связано со стрессом и тревогой, посттравматическим стрессовым расстройством, нарколепсией или бессонницей.

"Это может возникнуть только в результате нарушенного режима сна – COVID– это время повышенного стресса", – говорится в сообщении.

Что такое сонный паралич

В NHS утверждают, что большинство людей имеют с этим дело всего раз или два в жизни. Сонный паралич – это когда вы не можете двигаться или говорить, когда просыпаетесь или засыпаете. Это может быть страшно, но безопасно.

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Симптомы вируса

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

зуд в горле,

сухой кашель,

постоянная усталость,

мышечные боли,

иногда даже ночная потливость.

"Омикрон" в Украине

В Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19.

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Пациент продолжает находиться на лечении.

В Киеве уже обнаружили первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон". Мужчина, у которого был выявлен штамм коронавируса "Омикрон", в Киеве ни с кем не контактировал. Сразу по прилете из ОАЭ он самоизолировался, поскольку чувствовал легкое недомогание.

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