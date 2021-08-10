"Он мерзавец": Гордон после оскорбления от Лукашенко выпил его бальзам (видео)

Журналист припомнил Лукашенко знаменитую фразу Путина – кто как обзывается, тот сам так и называется

Гордон "отомстил" Лукашенко, выпив его подарок. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на большой пресс-конференции обозвал украинского журналиста Дмитрий Гордона мерзавцем. В ответ он вспомнил, каким Лукашенко был перед выборами и во что превратился после.

Реклама

Об этом Гордон рассказал в своем видеообращении на YouTube.

Лукашенко нахамил Гордону

Началось все с вопроса одного из украинских журналистов о "вагнеровцах". Он напомнил белорусскому диктатору, что именно Гордон муссировал тему российских наемников и прогнозировал выход фильма Bellingcat о срыве спецоперации по задержанию этих боевиков.

"Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор … за болтовню необоснованную. За клевету (в Украине) не сажают? Привозите к нам, с удовольствием добавим", – сказал Лукашенко.

Реклама

Журналист напомнил, что Гордон уже приезжал в Беларусь в августе 2020 года, и спросил, обижен ли Лукашенко на него.

"На обиженных воду возят. Я не могу обижаться. Но то, что он мерзавец, – это факт", – ответил белорусский диктатор.

Как отреагировал Гордон на оскорбление

Он припомнил Лукашенко знаменитую фразу президента РФ Владимира Путина: "Кто как обзывается, тот сам так и называется". Журналист также напомнил, что приехал в Минск на интервью к лидеру Беларуси, человеку, которого уважали даже в Украине, человеку, который противостоял Путину и не давал Беларусь в обиду.

"Вы интересный харизматичный человек. Но я не мог тогда предположить, что пройдет несколько дней и вы, не выиграв выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом. Вы прекрасно меня принимали, по-царски … вы мне понравились. Но когда вы начали творить с собственным народом невесть что – во мне вскипело возмущение. Не может человек, который называет себя отцом нации, издеваться так над собственным народом", – сказал Гордон.

Журналист надеется, что Лукашенко недолго будет руководить страной и скоро белорусский народ избавиться от его деспотического правления. В то же время ему понравилось, что Лукашенко вспомнил его в своей речи, хоть и назвал мерзавцем.

Реклама

"Услышать такое слово из уст человека, нелегитимного, попадающего под санкции и ненавидимого собственным народом – это очень почетно", – сказал Гордон и на камеру выпил подаренный белорусским лидером президентский бальзам, а закусил своим зефиром.

Гордон наливает президентский бальзам. Скриншот

Что натворил Лукашенко в Беларуси

Лукашенко возглавил в очередной раз Беларусь в августе прошлого года по итогам президентских выборов. Правда, их не признал цивилизованный мир, в том числе и Украина, а самого Лукашенко называют теперь самопровозглашенным лидером и диктатором. После этого в Беларуси начались месяцы массовых протестов, а за решеткой побывали тысячи белорусов, которые мирно протестовали против действующего режима.

Выходка официального Минска с принудительной посадкой самолета Ryanair вообще шокировала мир – страны Европы запретили полеты над Беларусью. Режим Лукашенко нарвался на санкции Евросоюза, ограничительные меры готовит даже Украина.

Лукашенко пошел еще дальше – подписал закон "Об изменении законов по защите суверенитета и конституционного строя", которым разрешил привлекать армию к борьбе с протестами.

Как сообщали новости "Сегодня", 9 августа на пресс-конференции Лукашенко много раз вспоминал об Украине. По его словам, любая попытка силой вернуть Донбасс закончится трагедией для Украины.

Также "бацька" нагло обвинил Зеленского в подготовке боевиков, которых потом отправляют в Беларусь.