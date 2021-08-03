Он не бегал там, где нашли его труп. Друг белорусского активиста Шишова рассказал новые подробности

Друг главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова рассказал, чем занимался умерший в последние дни

Виталий Шишов был найден повешенным в парке со сломанным носом (на фото справа - место преступления). Фото: коллаж "Сегодня"

Один из друзей главы "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова, которого нашли мертвым в парке, рассказал, что за месяц до смерти оппозиционер сообщил, что ему поступила информация о том, что против белорусских активистов готовятся провокации.

"Но никто и подумать тогда не мог, что дойдет до убийства", – сказал "Сегодня" друг Шишова Альгерд.

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К этому он добавил, что последние дни Виталий активно занимался подготовкой к годовщине протестов в Беларуси.

"Они, как известно, начались 9 августа", – говорит Альгерд.

Также он подтвердил ранее появившуюся информацию, что Виталий был найден в том месте, где никогда не совершал свои пробежки.

"Его нашли далеко от дома, он там не бегал", – уточнил Альгерд.

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В то же время многие из украинских общественников возмутились в соцсетях, мол, как так, выходит, что у нас в стране себя свободно чувствуют сотрудники иностранных спецслужб и им никто не противостоит. "Сегодня" задали этот вопрос представителям спецслужб Украины. Здесь не исключают того, что из-за смерти Шишова активизируют свои контрразведывательные действия.

"Все зависит от того, к каким выводам придет следствие. Если окажется, что к смерти активиста имеют отношение иностранные спецслужбы, то тогда и нами будут сделаны соответствующие выводы и предприняты меры", – рассказали нам сотрудники спецслужб.

Напомним, белорусского оппозиционера Виталия Шишова нашли повешенным утром 3 августа. Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Ранее мы сообщали, что приятельница погибшего Виталия Шишова рассказала, что предпосылок к самоубийству у него не было никаких – у парня было много планов на жизнь.

Кроме того, в "Белорусском доме в Украине" (БДУ) заявили, что это спланированная чекистами операция по ликвидации действительно опасного режиму Лукашенко белоруса.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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Все подробности в спецтеме Смерть белоруса Шишова в Киеве