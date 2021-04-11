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Он не шутил: конфеты "Гордон в шоколаде" уже в магазинах (фото)

11 апреля, 03:48

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее журналист анонсировал выпуск птичьего молока под своим именем

На полках со сладостями в супермаркетах появились новые конфеты – птичье молоко "Гордон в шоколаде", выход которых ранее анонсировал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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Соответствующее фото в частности опубликовал в Facebook еще один украинский журналист Вахтанг Кипиани.

Он подтвердил, что фото не фейк – его в одном из супермаркетов сделала супруга Кипиани – Татьяна.

Коробка оформлена незатейливо: фото Гордона с надписями, помимо названия, "Їж досхочу" і "Смак дитинства".

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Ранее Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что сотрудничает с Винницкой фабрикой, и скоро под его именем должно появиться птичье молоко "Гордон в шоколаде". Тогда многие решили, что это первоапрельская шутка, поскольку эфир был вечером накануне 1 апреля.

Напомним, в марте Дмитрий Гордон пообещал украинцам тяжелый день 15 марта. Не раскрыв изначально деталей, он немало всех этим озадачил. Но позже объяснил, что имел в виду фильм-расследование Bellingcat о спецоперации по российской ЧВК Вагнера, якобы слитой "российской агентурой" в Украине. Правда никакого разоблачения тогда так и не случилось.

А во время интервью одному из белорусских оппозиционных YouTube-каналов Гордон всего за одну минуту выдал сразу три шутки.

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конфеты сладости Дмитрий Гордон

Источник: Facebook Вахтанг Кипиани

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