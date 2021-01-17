"Не понимали, что происходит": новые подробности крушения сухогруза в Турции

Один из спасенных после крушения у берегов турецкой провинции Айдын украинских моряков сухогруза Arvin – одессит Владислав Затерка.

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Девушка моряка рассказала, что известно о нем на данный момент, передает "Суспільне".

Татьяна Царюк сообщила, что последний раз Владислав выходил с ней на связь около 11:00 17 января – тогда он написал, что судно попало в шторм. О катастрофе же и спасении экипажа родные моряка узнали из интернета.

"Несколько часов мы были в панике и истерике. Они не понимали, что происходит, с компанией связаться было невозможно. Как-то мама Влада связалась, сказали, что утром позвонят. Информации никакой не было. Мы своими силами искали", – поделилась девушка.

О том, что Владислав жив, родные узнали из видео телеканала Euronews.

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"Известно, что он жив. Только в интернете нашли видео, на котором видно, как его проводили в карету скорой помощи. И именно он попал в камеру", – рассказала Царюк

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Она добавила, что на связь с близкими Владислав до сих пор не выходил, поэтому они пока не знают деталей произошедшего и когда он вернется домой.

В то же время племянник еще одного спасенного моряка Александра Перкатого пообещал прокомментировать ситуацию 18 января, поскольку пока не обладает никакой информацией о своем дяде.

Напомним, у берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

На затонувшем судне находились 10 украинцев и два иностранца. По предварительной информации, два человека погибли, шестерых спасли, еще четверых продолжают искать. О гражданстве погибших пока ничего не известно.

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