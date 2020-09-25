Они возвращались на аэродром. Все подробности авиакатастрофы на Харьковщине

Вечером 25 сентября под Харьковом в аэропорту Чугуева разбился самолет АН-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.
Они совершали учебный полет и уже возвращались на аэродром.
По предварительной информации, погибли 22 человека, большинство из них – курсанты. Двоих выживших госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами. Известно, что командир самолета АН-26 сообщал о проблемах с двигателем.
Сейчас спасатели ищут остальных погибших и пропавших.
При падении самолета АН-26 начался пожар. От самолета остались только обгоревшие части фюзеляжа.
На авиакатастрофу под Харьковом отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что в срочном порядке будет создана комиссия для расследования всех обстоятельств и причин трагедии.
По оперативной информации, во время падения самолета могли успеть выпрыгнуть четыре человека. Спасатели сейчас их ищут в лесу.
На месте продолжаются поисково-спасательные работы. По неподтвержденной информации, рассматривают такие версии трагедии: ошибка пилота, неисправность двигателя, неисправность бортового оборудования, теракт.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, государственная комиссия создана под председательством вицепремьер-министра Олега Уруского.
В состав комиссии войдут Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Андрей Таран, председатель ГСЧС Николай Чечеткин, председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер и другие должностные лица
Также новости "Сегодня" публиковали видео очевидцев, которые сняли крушение самолета.
Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве
Все подробности в спецтеме Авиакатастрофа под Харьковом
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк