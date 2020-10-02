Количество больных COVID-19 резко увеличилось: онлайн-брифинг Минздрава

Украина вышла на новый уровень заболеваемости – больше четырех тысяч в сутки уже третий день подряд

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг. Он озвучит свежие данные по коронавирусу в Украине.

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Как известно, по состоянию на утро 2 октября в Украине подтвердили 4633 новых случая заражения коронавирусом (217 661 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 68 украинцев (4261 с начала эпидемии). За четверг выздоровели 2148 человека (96 591 с начала эпидемии).

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На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Так, в Украине с 28 сентября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

А тем временем заведующая приемным отделением Харьковской областной инфекционной больницы Светлана Молокова рассказывает, что у больных COVID-19 появились новые симптомы. По ее словам, с начала эпидемии каждые пару месяцев менялась клиническая картина у пациентов.

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