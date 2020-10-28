Онлайн-платформа психологической поддержки "Розкажи мені" обработала 5 тысяч заявок

За первые месяцы работы специалисты интернет-платформы "Розкажи мені" обработали 5 000 заявок и провели около 9 000 часов консультаций для пациентов из Украины, Беларуси, Израиля и Америки. Об этом в сюжете телеканала "Украина" рассказал основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко.

Во время пандемии многие люди столкнулись с психологическими трудностями. Преодолеть подобные проблемы самостоятельно достаточно сложно, а бюджет семьи или общественное мнение не всегда позволяют обратиться к психологу.

Чтобы помочь украинцам разобраться с кризисными ситуациями, Институт когнитивного моделирования вместе с Минздравом запустил онлайн-платформу бесплатных психологических консультаций "Розкажи мені". На сегодня сотрудники проекта обработали более 5 000 заявок.

Научный руководитель института Спартак Суббота отмечает, что чаще всего люди обращаются с симптомами депрессии и тревожных расстройств: "Подобных расстройств существует много: от генерализованного тревожного расстройства (страх за будущее, страх неопределенности) до ипохондрии – тревоги за здоровье. Сейчас каждый третий начинает диагностировать у себя симптомы ковида. Это сильно влияет на качество жизни".

Чтобы получить консультацию от одного из 125 психологов "Розкажи мені", достаточно оставить заявку на сайте проекта (имя, контактная информация и краткое описание проблемы) и дождаться обратной связи. Помощь будет оказана бесплатно, главное – решиться обратиться за ней.

"У нас в стране, как и на постсоветском пространстве, отсутствует культура общения с психотерапевтом, с психологом. Считается, что если ты обратился к специалисту, то у тебя "крыша поехала". На самом деле это не так: на Западе визит к психологу не отличается от похода к стоматологу", - рассказывает основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко. Он также подчеркнул, что команда института хочет популяризировать важность психологического здоровья.

Узнать больше о проекте можно в сюжете телеканала "Украина" по ссылке, а записаться на консультацию здесь.

"Розкажи мені" – бесплатная интернет-платформа для психологических консультаций, которая помогает всем, кто нуждается в эмоциональной поддержке в связи с распространением COVID-19.

С августа 2020 года Институт когнитивного моделирования открыл доступ для граждан Беларуси.

Человек, обратившийся за помощью, может получить три бесплатные консультации. Срок обработки заявки обычно составляет 1-2 дня. Пообщаться с психологом можно в нескольких форматах: с помощью мессенджера, Skype, Zoom или обычного звонка с мобильного или стационарного телефона.

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