ООН будет расследовать военные преступления России: реакция Зеленского

Президент поприветствовал решение Совета по правам человека

Зеленский прокомментировал решение Совета ООН / Фото: Коллаж: Сегодня

Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, осуждающую нарушение прав человека во время военных действий России в Украине и создающую комиссию по их расследованию Эту новость прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Приветствую учреждение Советом ООН по правам человека международной комиссии по расследованию фактов российских военных преступлений против украинцев. Доказательства будут документированы для использования в международных судах. Российские военные преступники будут наказаны", — написал он в Twitter.

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Ранее стало известно, что Международный суд ООН проведет первые слушания по иску Украины против Российской Федерации 7 и 8 марта.

Также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель созвал на пятницу 4 марта внеочередное заседание Совета министров иностранных дел с участием глав МИД стран-союзников, в частности, Энтони Блинкена (США) и Лиз Трасс (Великобритания), министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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Ситуация 4 марта