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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

ООН подсчитала, сколько в Украине погибло людей от рук российских оккупантов

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9 марта, 03:27
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В основном украинцы гибнуть в результате бомбардировок ВВС России
8 марта в результате бомбардировки Сум погибла целая семья с тремя детьми / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
8 марта в результате бомбардировки Сум погибла целая семья с тремя детьми / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 7 марта, с начала вторжения армии России в Украину, погибли 474 гражданских лиц и еще 861 получили ранения.

Такие данные имеет миссия ООН по правам человека.

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Сухая статистика

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека имеет сведения о 406 убитых, среди которых:

  • 77 мужчин,
  • 45 женщины,
  • 8 мальчиков,
  • 4 девочки,
  • а также 15 детей и 257 взрослых, чей пол пока не удалось установить.

Среди 801 раненый:

  • 72 мужчины,
  • 51 женщина,
  • 11 девочек,
  • 2 мальчика,
  • 29 детей и 636 взрослых, чей пол пока не установлен.

"К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары", – говорится в сообщении.

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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальные цифры значительно выше, особенно на территории, контролируемой правительством Украины, и особенно в последние дни, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения. Это касается, к примеру, города Волноваха, где предположительно пострадали сотни мирных жителей. Данные цифры требуют дальнейшего подтверждения и не включены в выше указанную статистику.

Обстановка

  • Стало известно, что персонал Запорожской атомной станции, которая уже пятый день находится в заложниках у российских оккупантов, подвергаются пыткам.
  • 8 марта в Житомире в результате атак российских войск было разрушено общежитие и пострадал важный завод. Есть погибшие среди мирного населения.
  • В Киевской области более полутора десятков населенных пунктов оказались отрезанными от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. Путинские солдаты и наемники не дают возможности вывезти людей.
  • В Сети появились документальные свидетельства о последствиях вражеских бомбовых ударов по жилым домам Сум, нанесенных этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети.

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