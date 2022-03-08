ООН запретила называть вторжение РФ войной: Киев жестко отреагировал

Сотрудникам ООН якобы рекомендовали называть войну "конфликтом" или "военным наступлением"

Позже в ООН заверили, что считают войной нападение РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Организация Объединенных Наций якобы запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение" для описания нападения РФ на Украину.

Об этом написало издание Irish Times.

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В публикации отметили, что сотрудникам ООН рекомендуется называть войну "конфликтом" или "военным наступлением".

"(Используйте. – Ред.) "конфликт" или "военное наступление", а не "война" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине. Не добавляйте украинский флаг в личные или официальные аккаунты в социальных сетях или на веб-сайты", - говорится в письме к сотрудникам.

Такая политика якобы направлена ​​на избежание "репутационных рисков".

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Как отреагировали на это в Украине?

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает ООН опровергнуть сообщения о том, что ее сотрудникам запретили использование слов "война" и "вторжение" по поводу агрессии России против Украины.

"Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, какую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив использование слов "война" и "вторжение" сотрудниками ООН. Я призываю ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ложны. На карту поставлена репутация ООН", – написал в Twitter Кулеба.

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В ООН уже опровергли запрет?

ООН отреагировала на сообщение издания Irish Times, в котором говорилось, что организация запретила своим сотрудникам использовать слова "война" или "вторжение".

Представитель ООН Стефан Дюжаррик объяснил ситуацию в электронном письме Guardian.

Дюжаррик сказал, что это "просто не тот случай, когда сотрудникам было дано указание не использовать такие слова, как "война" и "вторжение" для описания ситуации".

Он сказал, что не может исключить, что такое электронное письмо мог прислать какой-то руководитель какого-то подразделения ООН, но до сих пор оно не было доведено до его сведения.

Другие сотрудники ООН, с которыми связалась Guardian, не получали по электронной почте такой запрет.

Что сказали в Офисе президента Украины?

"Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН не всегда может ударить по рукам. Фейк об ООН, которая не хочет называть "войну РФ войной" – это информационная провокация РФ, которая хочет создать впечатление, что вправе убивать граждан Украины и на это никто не будет обращать внимания. РФ = война", - написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Ситуация в Украине 8 марта

Украинские военные уже тринадцатый день дают отпор путинским войскам. Оккупанты так и не смогли продвинуться вглубь Украины, но планируют штурмовать Киев. Военные РФ продолжают обстреливать мирных жителей, этой ночью бомбы сбросили прямо на жилые дома в Сумах и Ахтырке.

В Киевской области более полутора десятков населенных пунктов оказались отрезанными от мира, людям нужен коридор для доставки продуктов и лекарств. В коридоре нуждаются такие города и поселки, как Дымер, Иванков, Ворзель, Гостомель, Бородянка, Буча, Ирпень, Немешаево, Микуличи, Макаров, Липовка, Андреевка, Королевка, Катюжанка, Козаровичи и Демидов.

В Сети появились документальные свидетельства последствий вражеских бомбовых ударов по жилым домам Сум, которые были нанесены этой ночью. Сообщается, что среди погибших есть дети . В данный момент информация о пострадавших уточняется.

. В данный момент информация о пострадавших уточняется. В Мелитополе блокируется мобильная связь и интернет, а телевышка и радио подконтрольны оккупантам, сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада". По его словам, более 90 домов в Мелитополе разрушены в результате обстрелов и боев.

в результате обстрелов и боев. Украинцев призвали сообщать о найденных в Сети каналах оккупантов с буквой Z в названии – их используют для войны против нашей страны (чтобы отследить технику ВСУ и корректировать ракетно-артиллерийский огонь по украинским объектам).

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