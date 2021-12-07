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Опасен ли штамм "Омикрон" для украинцев? Ответ экспертов

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
7 декабря, 13:02
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Сейчас появляются разные мнения относительно нового штамма коронавируса
"Омикрона" в Украине еще нет. Фото: коллаж "Сегодня"
"Омикрона" в Украине еще нет. Фото: коллаж "Сегодня"

Новый штамм коронавируса "Омикрон" не является угрожающим для Украины и всего мира. Это связано с тем, что штамм еще полностью не исследован.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко на брифинге.

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"Омикрон" является только потенциальной угрозой

Как рассказал Ганиченко, "Омикрон" остается потенциальной угрозой. Ключевое слово "потенциальной", потому что он еще не исследован. Сейчас появляются разные мнения относительно "Омикрона".

"Однако ждем подтвержденные данные. Пока можем говорить о потенциальной угрозе, но не называем этот вариант коронавируса угрозой для мира и Украины", – отметил эксперт.

"Омикрон" является только потенциальной угрозой. Фото: коллаж "Сегодня"
"Омикрон" является только потенциальной угрозой. Фото: коллаж "Сегодня"

Как защитить себя от "Омикрона"?

Как и против всех ранее известных мутаций, эффективными профилактическими мерами против "Омикрон" остаются: использование защитных масок, отслеживание контактов и соблюдение дистанции.

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Есть ли случаи заражения "Омикроном" в Украине?

По состоянию на 7 декабря в Украине не обнаружен штамм "Омикрон". В то же время все образцы, которые не будут определены как "Дельта-штамм", подлежат обязательному полногеномному секвенированию.

Министерство иностранных дел уже рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где обнаружили штамм "Омикрон".

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

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  • пациенты жаловались на сильную усталость;
  • у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;
  • у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от COVID-19, вызванного этим штаммом, имеющаяся в мире и Украине вакцина.

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