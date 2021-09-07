Опасная "детская" колбаса: в каких условиях изготавливают любимый многими продукт

В цехе стоит страшный запах – о стерильности и мечтать не стоит

Из чего делают колбасу? Коллаж "Сегодня"

Уникальный эксперимент "Сегодня" – корреспонденты узнали, из чего на самом деле делают любимую детскую колбасу. А еще сдали кусок на исследования – в специальную лабораторию. Так чем производители кормят маленьких потребителей и безопасна ли детская колбаса?

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Корреспондент специально устроилась на работу на производство, чтобы увидеть изнутри процесс изготовления колбасы. Ее отговаривали даже на предприятии. И тем не менее предлагают прийти на работу в вязальный цех, где сырую колбасу обвязывают нитками.

Екатерина, так зовут женщину по кадрам, чтобы было понятно, на какую работу подписываешься, решает повести в цех. По дороге рассказывает, что в день человек должен обвязывать пол тонны колбасы. Но журналистка присматривается к мешкам с химикатами и бутылям с непонятной жидкостью. Заведующая цехом говорит, это все для колбасы. Работать нужно 10 часов в сутки и за каждый час будут платить 70 гривен.

В цехе вонь стоит страшная, а еще все двери открыты: мухам здесь рады. Внимание привлекли ненакрытые чаны с шкурами белого цвета, которые лежали в какой-то жидкости. Вероятно эти шкуры скоро и превратятся в колбасу. А вот нитрит натрия в мешках – стабилизатор цвета, который, если вдохнуть, можно обжечь себе верхние дыхательные пути. Но без этого яда колбаса не была бы такой красиво розовой.

Смотрите, в каких условиях изготавливают колбасу, в сюжете:

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От увиденного волосы дыбом. Зато колбаса – любимый продукт для многих. Большинство покупателей уверены: если на этикетке написано "рекомендовано для детей" – продукт качественный! Но так ли это на самом деле?

В следующей серии расследования мы купили два вида продукта на рынке и в супермаркете и отдали на проверку в лабораторию. Что же там обнаружили – уже 7 сентября в новостях "Сегодня" .