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Опасная погода: в Украине в двух областях остались без света

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
3 декабря, 08:33
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К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго
Люди остались без света из-за погоды. Фото: коллаж "Сегодня"
Люди остались без света из-за погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 3 декабря, утром без электричества остались 90 населенных пунктов в двух областях. Это связано с плохими погодными условиями.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Где нет света?

Как стало известно, в результате плохих погодных условий (мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 90 населенных пунктов в двух областях – Львовская – 86 и Закарпатская – 4.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

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По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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