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Опаснее "Омикрона"? Мы узнали у ученых о новом смертоносном варианте штамма "Дельта"

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
24 декабря, 17:17
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Недавно стало известно, что новую вариацию "Дельты" обнаружили в шести областях Украины
Недавние исследования подтвердили наличие нового варианта штамма "Дельта" в Украине.
Недавние исследования подтвердили наличие нового варианта штамма "Дельта" в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские ученые рассказали нам подробности о новом варианте "Дельта"-штамма AY.122, который уже выявлен у нас в стране.

Недавно в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины (ИМБиГ) поступило более 70 образцов, которые были взяты у больных в 9 регионах. Был выявлен новый вариант штамма "Дельта", который активно распространяется в России.

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О нем также известно, что от других вариантов отличается:

  • тяжелым протеканием болезни,
  • быстротой инфицирования,
  • высокой смертностью.

Подробности исследования

"Центр общественного здоровья Минздрава предоставил нашим ученым 75 образцов. 39 из них – из Одесского региона", – сообщили нам пресс-секретарь ИМБиг Елена Зварыч.

На наш уточняющий вопрос, почему из Одесского региона оказалось так много образцов с AY.122, в ИМБИГ нам ответили так:

"Можно предположить, что у заболевших в Одесской области была нестандартная клиническая картина заболевания. Другими словами, клиника вызывала обеспокоенность у врачей, поэтому образцы были отправлены на исследование. К этому можно добавить, что Одесса – южные ворота страны, здесь очень много приезжих, поэтому идет интенсивный "обмен вирусами". Неудивительно, что в образцах именно из этого региона наши ученые обнаружили целый букет разных вариантов "Дельта" штамма – 10".

Впервые в Украине

Ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые на протяжении года регулярно проводят секвенирование (выявление штаммов) COVID, до сих пор не обнаруживали этого варианта "Дельта" в Украине.

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В октябре-ноябре наши ученые детектировали 11 разных вариантов "Дельта", но этого варианта не было.

"Это новый для нашей страны вариант штамма. К нам он пришел, скорее всего, из России, хотя впервые был зафиксирован в Европе. Впрочем, в европейских странах этот вариант штамма Delta не проявил себя так агрессивно, как в России и Казахстане", – уточнили в ИМБиГе.

Где обнаружили новую "Дельту"

Вариант AY.122 нашли в образцах из следующих городов:

  • Днепра,
  • Сум,
  • Полтавы,
  • Николаева,
  • Житомира,
  • Одессы.

Ученые объясняют, что высокий уровень смертности в Украине (как в России и Казахстане) может быть связан с особенностями штамма "Дельта", в том числе варианта AY.122.

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