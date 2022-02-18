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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Опасное расстройство. Как COVID-19 может повлиять на психику

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 17:39
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Ученые проанализировали данные 153 848 взрослых, получивших положительный тест на COVID-19
Ученые обнаружили опасные последствия коронавируса
Ученые обнаружили опасные последствия коронавируса / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине до сих пор высокая заболеваемость коронавирусом. Кроме того, ученые обнаружили новые последствия для психики после болезни.

Об этом пишет медицинский журнал BMJ.

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Как проводили исследования?

Ученые взяли данные 153 848 взрослых, получивших положительный ПЦР-тест. Потом они сравнили их с контрольной группой, не болевшей COVID-19.

Кроме этого, ученые сравнили COVID-пациентов с больными гриппом для того, чтобы узнать, является ли риск развития психических заболеваний свойственным только коронавирусу.

Что показали результаты?

Люди, которые переболели коронавирусом, на 35% чаще страдали тревожными расстройствами и почти на 40% чаще подвергались депрессии, чем другие респонденты. У таких пациентов на 41% чаще наблюдались проблемы со сном и на 80% чаще нейрокогнитивный спад, проявляющийся в забывчивости, спутанности сознания, отсутствии сосредоточенности и других нарушениях.

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В чем причина таких последствий?

Одна из гипотез свидетельствует, что вирус может проникать в головной мозг и разрушать клеточные и нейронные связи, тем самым вызывая психические расстройства.

Еще один постковидный симптом

У людей, переболевших коронавирусом, могут выпадать волосы. Сам вирус непосредственно не поражает волосяные фолликулы, но есть триггеры, которые во время болезни провоцируют этот процесс.

Но врачи отмечают, что постковидное выпадение волос является обратным явлением болезни и, как правило, возвращается в норму самостоятельно.

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Есть несколько факторов, которые могут спровоцировать выпадение волос:

  • лихорадка — высвобождает провоспалительные цитокины (пептиды и белки), которые повреждают клетки волосяного матрикса;
  • стресс – провоцирует высвобождение некоторых специфических нейромедиаторов, нейропептидов и гормонов, что способствует изменениям в цикле роста волос;
  • препараты, обычно применяемые во время терапии, также могут изменять фазу роста волос;
  • нарушение микроциркуляции волосистой части головы вследствие микротромбозов.

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