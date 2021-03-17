Опасность экологической преступности требует работы на 200 процентов – Зеленский

Одной из крупнейших экологических проблем в государстве является нелегальная добыча янтаря

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики.

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Об этом стало известно на совещании по вопросам законодательства в сфере охраны окружающей природной среды под председательством Генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Масштабы и общественная опасность экологической преступности требуют от правоохранительных и других государственных органов работы на 200 процентов своих возможностей. Усиление борьбы с правонарушениями в области охраны окружающей среды должно быть одним из основных приоритетов уголовной политики", – подчеркнул Глава государства.

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Ирина Венедиктова в свою очередь отметила, что не налажено сотрудничество между органами прокуратуры, правоохранительными и другими уполномоченными органами.

"О какой результативности контроля за соблюдением природоохранного законодательства может идти речь, когда представители уполномоченных государственных органов чуть ли не ежедневно сами разоблачаются на совершении коррупционных преступлений", – сказала Ирина Венедиктова.

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Кроме того, она подчеркнула, что выбросы от промышленности составляют почти 3 миллиона тонн в год и ни одно правонарушение не завершилось направлением обвинительного акта в суд.

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Также одной из крупнейших экологических проблем в государстве является нелегальная добыча янтаря. На сегодня внесены сведения о почти трехсот правонарушениях этой категории, половина из которых – закрыто.

Напомним, не так давно Ирина Венедиктова прокомментировала возможную экстрадицию бизнесмена Игоря Коломойского.

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