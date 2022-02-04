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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Опасны для жизни"? В Херсоне начали массово убирать билборды (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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4 февраля, 12:05
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Чиновники объясняют – полностью отказаться от наружной рекламы не смогут. А уменьшить и сделать эстетической – по силам

Прихорашивают город, как родного сына. В Херсоне начали большую программу очищения города. С улицы уберут 1500 рекламных щитов. Их уже так много, что иногда неба не видно.

Об этом говорится в выпуске Сегодня.

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Рекламных щитов в Херсоне сейчас слишком много – жалуются горожане. Мешают и пешеходам, и пассажирам общественного транспорта

  • "Слишком много и надо их все под одну линию, чтобы они одинаковые были, но с разной рекламой"
  • "Есть некоторые билборды, которые расположены очень опасно для жизни"
  • "Это в маршрутках аварийная ситуация создается и люди не видят, куда им надо идти. Надо, чтобы было или поновее, или вообще, чтобы ничего не было"

Отвлекает наружная реклама и от вождения машиной.

  • "На 100 метров 17-18 билбордов – это только с одной стороны. Так что это город не красит. Я сам водитель и это очень отвлекает, так что я не против, если оно будет приличное"

Чиновники объясняют – полностью отказаться от наружной рекламы не смогут. А уменьшить и сделать эстетической – по силам. Так что разработали новый проект.

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"Захламляют внешний и культурный вид нашего города, поэтому стоит задача изменить борды", – говорит городской голова Херсона Игорь Колыхаев.

100 билбордов уже заменили 10 современными LED-экранами.

  • "Это гораздо интереснее и самому интересно иногда постоять посмотреть"
  • "Цифровые технологии уже вошли в нашу жизнь. Современно и, наверное, более наглядно и не так засоряет город"
  • "Можно сделать рекламу, которая будет светиться, которая будет экранизирована, меняться каждую минуту, это будет интересно, люди будут идти и идти на эту рекламу"

Депутаты говорят, если новый проект одобрят горожане, то в Херсоне не оставят ни одного рекламного щита.

"Это плюс и для рекламных представителей, продающих рекламу. Потому что, если мы видим на телеэкранах, они могут располагать не один сюжет как на клеящемся борде, а 10", – отметил депутат Херсонского горсовета Александр Ложичев.

На модернизацию билбордов отвели три года. За это время пейзаж города кардинально изменится.

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