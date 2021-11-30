Опасный штамм "Омикрон" и "красная" Украина: COVID-итоги за ноябрь

В красной карантинной зоне до сих пор находятся Киев и еще 18 регионов

В Украине много заболевших коронавирусом за ноябрь. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине за ноябрь 2021 года расширилась красная карантинная зона, а также увеличилось количество заболевших коронавирусом. Кроме того, за месяц в нашей стране появилось еще больше ограничений, а также в мире зафиксировали новый штамм "Омикрон".

О коронавирусных итогах ноября – читайте далее в материале "Сегодня".

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Новый штамм "Омикрон" уже гуляет по миру

По миру распространяется новый штамм коронавируса "Омикрон". Случаи уже зафиксировали как минимум в восьми странах. В Украине о появлении нового штамма пока не говорят.

Чем опасен "Омикрон"?

В несколько раз заразнее "Дельты".

Более стойкий к вакцинам.

Большое количество мутаций.

"Я могу сказать, что потенциально этот штамм может оказаться еще хуже "Дельты", к которому сразу отнеслись недостаточно серьезно. Но избавить от последствий поможет вакцинация. По меньшей мере, двумя дозами", - сказал профессор иммунологии Денни Альтман.

Новый штамм, который активно начал распространяться в странах Африки, приводит к повторному заражению ковидом, заявляют ученые.

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Правила въезда в Украину ужесточили из-за штамма "Омикрон"

Украинцы, находившиеся в странах, где обнаружен новый штамм коронавируса "Омикрон", должны пройти самоизоляцию по возвращении в Украину.

Это касается путешественников, находившихся в Южно-Африканской Республике, Республике Ботсвана, Зимбабве, Намибии, Королевстве Лесото, Королевстве Эсватини, Республике Мозамбик более 7 дней. Они обязаны пройти 14-дневный период самоизоляции.

Симптомы заражения "Омикроном"

Врач из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм, Анжелика Кутзи одной из первых рассказала о симптомах заражения "Омикроном":

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пациенты жаловались на сильную усталость;

у шестилетнего больного зафиксировали учащенный пульс и высокую температуру;

у пациентов не наблюдалась потеря вкуса или обоняния.

По ее словам, новый штамм больше всего поражает молодых людей. "Омикрон" может стать опаснее "Дельты". Также неясно, защитит ли от заражения этим штаммом имеющаяся в мире и Украине COVID-вакцина.

Есть ли "Омикрон" в Украине?

Пока что в Минздраве не заявляли о появлении нового штамма в Украине.

"На сегодняшний день штамм "Омикрон" не был обнаружен на территории Украины", – сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 29 ноября.

В красной зоне хотят остаться Одесская и Луганская области / Фото: Коллаж: Сегодня

Карантинные зоны в Украине на сегодняшний день

Красная зона

Эта зона охватывает 18 регионов и один город:

Киев

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая (области)

Оранжевая зона

В этой зоне две области:

Полтавская

Закарпатская

Эта зона охватывает четыре области:

Тернопольскую

Кировоградскую

Черновицкую

Харьковскую

В Украине будут действовать новые правила карантина

Усиление карантинных ограничений в Украине коснется в первую очередь невакцинированных граждан. Правительство идет на такой шаг, поскольку коронавирус не отступает. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Проверка COVID-документов

"Европа устанавливает новый континентальный рекорд заболеваемости COVID-19 – 367 тысяч человек в среднем за сутки. И мы должны принимать меры по сохранению жизни граждан, которые до сих пор не пришли к пункту прививки, чтобы защитить собственную жизнь", – сказал Ляшко.

Он отметил, что больше всего изменений в правилах карантина касается правил для желтого уровня эпидемической опасности.



Если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в желтой зоне, не проверять документы о вакцинации или негативном тесте, но работать в соответствии с определенными ограничениями по площади или проверять документы и работать без ограничений такого уровня, то теперь они теряют такую опцию.

В Украине не планируют вводить локдаун. Фото: коллаж "Сегодня"

Ограничения для невакцинированных

Люди, не получившие хотя бы одну прививку против COVID-19 или не имеющие отрицательный тест или сертификат о выздоровлении, в желтом уровне эпидемической опасности не смогут:

принять участие в проведении всех массовых мероприятий – это касается культурных, спортивных развлекательных, социальных, религиозных и других мероприятий;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

воспользоваться услугами субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания, для них будут закрыты бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Работа банков, автозаправочных станций, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в желтом и красном уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил – ношение маски и соблюдение физической дистанции 1,5 метра.

Уменьшился срок действия "желтого" сертификата

Срок действия "желтого" сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. "Желтый" сертификат – это документ, удостоверяющий проведение одной прививки, а "зеленый" сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19.

Напомним, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин: Pfizer – 21 день, Moderna – 28 дней, CoronaVac – 14 дней, AstraZeneca – 28 дней.

Обязательное считывание QR-кода

Для соблюдения карантинных требований бизнес должен проверять у посетителей все COVID-сертификаты считывающим QR-код мобильным приложением "Дія".

"Министерство здравоохранения работает над поэтапным внедрением QR-кода и на всех бумажных документах, используемых в предложенных карантинных ограничениях. После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус COVID-сертификата: действующий/недействительный. Без проверки и считывания COVID-сертификат не считается предоставленным и проверенным", – сказал Ляшко.

Важно, что для считывания не требуется дополнительных приложений или средств – достаточно своей "Дієй" считать QR-код.

Штрафы за отсутствие COVID-документов

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов владелец заведения может понести ответственность по статье "Нарушение правил карантина людей" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.

Перечень профессий для обязательной прививки

С 9 декабря вступает в силу Приказ о расширении перечня профессий, для которых вакцинация обязательная.



На этот раз речь идет:

о работниках предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

работниках учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений;

работниках предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие).

"Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на последний день или неделю. Сделайте прививки сегодня. Это защита вас и ваших родных", – добавил Ляшко.

Прививки в церквях и общественном транспорте

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине прошел 24 февраля 2021 года. С начала кампании проведено всего 24 514 289 прививок.

В Украине заработал первый пункт вакцинации в храме. Его открыли в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской грекокатолической церкви, расположенном в Киеве.

А в городе Новомосковске под Днепром людей вакцинируют в маршрутке. Для желающих там есть три вакцины: Pfizer, CoronaVac и AstraZeneca.

Тем временем в Одессе людей вакцинируют прямо в трамвае. Такое непривычное место для вакцинации от COVID-19 появилось в городе 11 ноября.

Вакцинироваться в маршрутке могут все желающие/Коллаж "Сегодня"

Что происходит в больницах?

В Украине сейчас наибольшее количество выделенных коек для больных COVID-19 – 76 401. Из них занято 51 926 коек. На реанимационных койках – 3645 пациентов.

Однако в Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. В общей сложности занятость койко-мест составляет 73%.

В Харьковской области в реанимациях больниц заняты 266 койки из 331. В реанимационные отделения часто попадают пациенты с коронавирусом, которые не вакцинировались.

А в клинической больнице скорой медицинской помощи Львова от коронавируса умерла 23-летняя беременная и 29-летний мужчина. У женщины были "черные нежизнеспособные легкие".

Кроме того, в Ивано-Франковске от коронавируса умерла 35-летняя роженица. Медики спасли ее ребенка с помощью кесарева сечения – малыш в тяжелом состоянии.

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