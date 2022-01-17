Оплата детьми. Холостяк в Ивано-Франковске сдает квартиру необычным способом

Мужчина всколыхнул Сеть смелым объявлением о поиске девушки на подселение в свое жилище

В Ивано-Франковске можно снять квартиру в обмен на перспективу родить детей от владельца. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Ивано-Франковске обсуждают неординарное предложение по аренде квартиры. Местный житель планирует сдать комнату молодой девушке, которая была бы не против родить ему детей.

Объявление размещено на местной Facebook-странице по аренде жилья.

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В объявлении 30-летний мужчина уточнил, что он холостяк с хорошей квартирой и ищет в отдельную комнату симпатичную девушку. Среди требований – возраст от 24 до 30 лет. Также девушка должна обязательно работать и не быть студенткой.

"Возьму в отдельную комнату своей квартиры симпатичную девушку... уважающую и знающую, что такое гендерность между парнем и девушкой для совместного проживания, в дальнейшем – создание семьи и рождение деток. И еще любящую деток", – написал мужчина свои пожелания.

Еще он уточнил, что на "тупые вопросы малолеток и разведенок" отвечать не будет.

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Относительно своей квартиры мужчина заверил, что она в хорошем состоянии и там есть все необходимое. Правда, нужно сделать ремонт в коридоре.

Сообщение опубликовано с многочисленными грамматическими ошибками. Его структура и содержание вызвали бурю эмоций читателей Facebook-страницы.

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Предложение об аренде жилья. Фото: скриншот

Реакция соцсетей

В комментариях активно обсуждается публикация. Одни смеются, другие поддерживают желание молодого холостяка.

"При въезде необходимо сразу семейный контракт подписывать, в котором надо уважать гендерное равенство, и владельцу пару детей нужно будет родить. Ух-х-х желающих скоро налетит", – написал один из пользователей.

Одни желают всем такой уверенности в себе, другие желают автору сообщения "удачи в любви и ремонте коридора".

Необычные предпочтения 30-летнего холостяка даже поддержали.

"Парень хочет создать семью, честно написал чтобы никакой "МУСОР не отнимал его время"... Хочу только пожелать чтобы все у него получилось!" – написал один из комментаторов.

Другой поддержал и добавил, что "разведенок с прицепами" "адекватный" мужчина не захочет кормить.

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