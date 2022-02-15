Определены лауреаты 26-й общенациональной программы "Человек года-2021"

"Человек года" – общенациональная программа, во время которой Высший академический совет выбирает лидеров независимой Украины

Появился список лауреатов на премию "Человек года"

С достоинством и честью пройдя 25-летний путь, общенациональная программа "Человек года" динамично и уверенно продолжает свою деятельность в нынешнем, 26-м сезоне. Для программы, которая имеет стабильную репутацию социально-ответственного проекта, уже стало доброй традицией определять главный месседж, давать четкое направление мощному энергетическому посылу, который направляется обществу. И не менее важно соотнести этот посыл с пульсом сегодняшнего дня и вызовами времени. Для премии "Человек года-2021" выбран актуальный слоган "Покоряя новую реальность".

Ведь время сегодня непростое. И хотим мы того или нет, новые реалии жизни не просто на пороге – они уже властно правят всеми процессами в социуме. Утверждение цифрового мира, кардинально изменившего правила и способы взаимодействия, экономические вызовы, глобализация многих процессов построения и развития международного сотрудничества, а также обострение экологических проблем ставят перед человечеством новые масштабные задачи. А если добавить длительное наступление коварного коронавируса, становится ясно, что наша действительность изменилась и уже никогда не будет такой, как прежде. Поэтому у человека остается выбор: тосковать, цепляясь за старое, или идти вперед, навстречу современным реалиям и испытаниям.

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Трудно ли жить в период эпохальных перемен – вопрос риторический. Пожалуй, не бывает в истории простых и счастливых времен, а если и бывают, то это явно не о наших днях. Но если уметь анализировать и мыслить позитивно, трудно не заметить, что новые времена дарят и новые возможности. И тот, кто не привык сдаваться на милость обстоятельств, и сегодня находит силы, ресурсы и энергию, проявляя креатив, незаурядный интеллект, гибкость и волю к победе.

Прокладывать новые пути – рискуя, исправляя на ходу ошибки, пробуя снова и снова – это безусловно, выбор сильных, смелых, настойчивых, вдохновенных, тех, кто несмотря ни на что, идет к цели и покоряет новую реальность!

Именно такими лидерами и творцами являются лауреаты программы "Человек года-2021", которые достойно преодолевают все трудности и достигают высот в различных профессиональных и общественных сферах нашей жизни. И которые заслуженно взойдут на пьедестал общенационального признания благодаря весомым и значимым результатам своей деятельности в 2021 году.

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Генеральная дирекция общенациональной программы "Человек года" сообщает средствам массовой информации, что 15 февраля 2022 года подведены окончательные итоги экспертного определения 2021 года и доводит до сведения общественности имена лауреатов в 15 национальных профессиональных номинациях, а также обладателей международных и специальных премий 26-й общенациональной программы "Человек года-2021".

ВНИМАНИЕ! Имена претендентов подаются в алфавитном порядке:

"Региональный лидер года"

Гайдай Сергей – Председатель Луганской областной государственной администрации, руководитель областной военно-гражданской администрации;

Замазеева Анна – Председатель Николаевского областного совета;

Володин Василий – Председатель Киевской областной государственной администрации (до 08.02.22).

"Мэр года" (больших городов)

Кличук Роман – Мэр г. Черновцы;

Колыхаев Игорь – Мэр г. Херсон;

Полищук Игорь – Мэр г. Луцк.

"Мэр года" (малых городов)

Азаров Олег – Мэр г. Константиновка (Донецкая обл.);

Гуляев Василий – Мэр г. Черноморск (Одесская обл.);

Дзюба Наталия – Мэр г. Яготин (Киевская обл.);

Станиславский Богдан – Мэр г. Коломыя (Ивано-Франковская обл.).

"Лидер объединенной территориальной общины года"

Баласинович Наталия – Председатель Васильковской городской ОТО Киевской области;

Щур Василий – Председатель Межгорской сельской ОТО Закарпатской области;

Яремчук Руслан – Председатель Паланской сельской ОТО Черкасской области.

"Промышленник года"

Бычков Сергей – Генеральный директор ГП "Антонов";

Коростелев Олег – Генеральный директор, генеральный конструктор ГП "Государственное киевское конструкторское бюро "Луч";

Кравченко Игорь – Директор, генеральный конструктор государственного предприятия "Ивченко-Прогресс";

Маракулин Владимир – Директор ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор".

"Менеджер года"

Коккин Анастас – Генеральный директор ГП "Контейнерный терминал Одесса";

Огаренко Анна – Председатель наблюдательного совета ООО "ОЛТЕКС";

Ткаченко Игорь – Директор ООО "Завод Евроформат".

"Финансист года"

Бурани Стефано – Председатель Правления АО "ПРАВЕКС БАНК";

Панов Сергей – Председатель Правления АО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПР";

Руднев Алексей – Председатель Правления ПАО "КБ "АКОРДБАНК".

"Жилой комплекс года"

ЖК "Aria" (Компания застройщик GEOS);

ЖК "Edeldorf " (Компания застройщик Edelburg Development);

ЖК "Одесский бульвар" (Компания застройщик "Атлант");

ЖК "Пионерский квартал 2" (Компания застройщик "Доброград").

"Лидер агропромышленной отрасли года"

Герега Галина – Основатель и глава ООО "Эпицентр К";

Гордий Николай – Директор "Уманский тепличный комбинат";

Терещук Сергей – Основатель агропромышленной компании "МАИС".

"Аграрий года"

Евич Петр – Генеральный директор ООО "АгроРось";

Каленич Павел – Директор СООО Агрофирма "Ольгополь";

Кролевец Сергей – Собственник группы компаний "Эридон".

"Юрист года"

Горецкий Олег – Управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры";

Скрипнюк Александр – Заместитель директора по научной работе Института государства и права имени В. М. Корецкого НАН Украины;

Ханин Семен – Управляющий партнер ЮК "АМБЕР".

"Телевизионный журналист года"

Матвееева Надежда (Телеканал "СТБ");

Назаров Макс (Телеканал "НАШ");

Сикора Максим (Телеканал "Украина").

"Новая генерация года"

Кошмал Анна – Популярная украинская киноактриса;

Пилипенко Денис – Основатель компании "Научные публикации";

Пелипас Юлия – Дизайнер, основатель бренда Bettter.

"Лидер инноваций года"

Общественный союз "Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация" (Председатель правления – Кохановский Александр);

Компания MacPaw (Основатель – Косован Александр);

Компания Moneyveo (Генеральный директор – Андроникова Елена).

"Общественное пространство года"

Компания Eva LandScape company (Основатель – Золотаревский Роман);

Компания "Элит Парк" (Директор – Копытин Руслан);

Херсонский городской совет.

В этом году в номинационный список программы "Человек года" были включены две новые номинации – "Лидер инноваций" и "Общественное пространство", которые будут вручаться впервые за историю проекта.

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Мотивацией такого решения стал внимательный анализ современных тенденций и направлений жизни общества, которые на сегодняшний день приобрели наибольшую актуальность и стали неотъемлемой частью повседневной жизни не только в Украине, но и во всем мире. К таким направлениям, по мнению организаторов и экспертов программы, относятся развитие современных цифровых технологий и диджитализация, а также объекты современной урбанистики и развитие общественного пространства в городах и населенных пунктах.

В лауреатском перечне двадцать шестой общенациональной программы "Человек года-2021" представлены 13 регионов Украины (Винницкая, Волынская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Черкасская, Черновицкая области и г.Киев).

За 26 лет существования общенациональной программы обладателями почетного титула "Человек года" стали 455 победителей в национальных номинациях и 152 обладателей международных и специальных премий программы.

География обладателей международных премий программы "Человек года" на сегодня охватывает уже 32 страны мира.

В соответствии с решением Высшего Академического Совета общенациональной программы "Человек года" обладателями международных и специальных премий 26-й общенациональной программы "Человек года-2021" стали:

Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Украине Пьер Франческо ДЗАДЗО.

Уже 30 лет Италия является надежным партнером Украины. За это время состоялось семь официальных и рабочих визитов на уровне Президентов Украины и Италии, а также несколько визитов на уровне Премьер-министров и Министров иностранных дел наших государств.

В рамках последнего визита в Итальянскую Республику в феврале 2020 года президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Италии Серджио Маттареллой, где главы государств обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности развитие политического диалога, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, поддержку Италией процесса реформ в Украине и интеграции нашего государства в евроатлантические структуры.

Украинское общество высоко ценит многолетние партнерские отношения с Италией и результаты активной и плодотворной деятельности Чрезвычайного и Полномочного Посла Италии в Украине. Благодаря его личным усилиям и деятельности возглавляемой им дипломатической миссии постоянно расширяется диапазон украинско-итальянских отношений, взаимовыгодное сотрудничество и активно развиваются межрегиональные и культурно-гуманитарные связи между нашими странами.

Украинско-итальянские двусторонние отношения охватывают все сферы жизнедеятельности – от сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, транспортной сферах до активного взаимодействия в сфере образования, науки и культуры.

Важную роль во взаимоотношениях Украины и Италии играет сотрудничество в гуманитарной сфере, в рамках которого проходят "Дни Италии в Украине", "Дни Украины в Риме", Фестиваль украинского народного творчества "Ветка калины" и многое другое.

Международная премия в области дипломатии – Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине Ягмур Ахмет ГЮЛЬДЕРЕ.

Украина и Турция в текущем году отмечают 10-ю годовщину стратегического партнерства.

Объем торговых отношений между двумя странами растет, а подписанное 3 февраля 2022 года Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турецкой Республикой позволит достичь увеличения объема торговли до 10 млрд. долларов.

Существенно интенсифицировано взаимодействие по вопросам безопасности в черноморском регионе, достигнуты договоренности о создании нового формата консультаций "Квадрига" с участием министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции. По результатам встречи президентов Турецкой Республики Реджепа Эрдогана и Украины Владимира Зеленского 10 апреля 2021 в Стамбуле было заявлено о намерении и в дальнейшем укреплять сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса, реализуя имеющиеся и создавая новые проекты в этом направлении. В частности, проект по производству ударных беспилотников Bayraktar на территории Украины, а также совместное производство военно-транспортных самолетов Ан-178 и продажа Украине Турцией корветов класса ADA.

Именно активная плодотворная деятельность дипломатической миссии и лично господина Посла во главе Посольства Турецкой Республики в Украине существенно способствует реализации всех договоренностей, принятых на высшем уровне, дальнейшему усилению активного дипломатического диалога между Украиной и Турцией, укрепляет фундамент взаимовыгодного сотрудничества и дружбы между нашими народами.

Продолжает активно развиваться стратегическое сотрудничество между Украиной и Турцией и в остальных ключевых сферах – развитие туризма между двумя странами, участие Турции в украинской "большой приватизации", в частности в приобретении портов и энергетических объектов, а также усиление сотрудничества двух стран в сфере энергетики, развитие инфраструктуры: портов, аэропортов и дорог, совершенствование и упрощение пограничного контроля, сотрудничество в сдерживании пандемии COVID-19 и в преодолении его последствий для общества и для экономики Украины и Турции. Кроме того совместная работа Украины и Турции по деоккупации Крыма, поддержка украинской инициативы "Крымская платформа" и строительство жилья для крымских татар, вынужденно покинувших Крым.

Специальная премия им. Геннадия Кнышова "За верность гуманистическим идеям и приумножение общечеловеческих ценностей" – директор ГУ "Институт нейрохирургии им. акад. А. П. Ромоданова Национальной академии медицинских наук Украины" Евгений Педаченко.

Признанный в мире специалист-нейрохирург, один из основателей современной миниинвазивной нейрохирургии, разработчик направления амбулаторной нейрохирургии (пункционных и эндоскопических вмешательств). Неоднократно проводил показательные операции в странах Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и Персидского залива. Лектор по новейшим хирургическим технологиям в области нейрохирургии (Австрия, Индонезия, Иран, Испания, Италия, Германия, Южная Корея, Россия, Сингапур, США, Швейцария, Япония и др. – всего более чем в 50 странах мира).

Академик Национальной академии медицинских наук Украины по специальности нейрохирургия, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.

Академик Всемирной академии нейрохирургии, объединяющей выдающихся специалистов-нейрохирургов разных стран, а также член многих национальных медицинских академий.

Автор 62 монографий и учебных пособий (в том числе изданных в США, Италии, России), более 600 научных работ, 57 изобретений и патентов. Подготовил 12 докторов и 39 кандидатов медицинских наук.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V ст., Почетными Грамотами Президиума Верховного Совета Украинской ССР и Украины, большой золотой медалью Альберта Швейцера Всемирной академии медицины, грамотами и наградами НАМН, МОЗ.

Специальная премия "За беспрецедентный личный вклад в возрождение и развитие украинского судоходства и речного флота" – Герой Украины, основатель и генеральный директор ООО СП "НИБУЛОН" Алексей Вадатурский

Под руководством Алексея Вадатурского компания "НИБУЛОН" реанимировала мощные судостроительные заводы и оборудовала их современными производственными линиями, возрождает украинские реки Днепр и Южный Буг для судоходства и наращивает объемы грузов, транспортируемых украинскими водными путями. "НИБУЛОН" инвестировал в рост экономики страны более $2,3 млрд. и создал самую современную в Украине зерновую логистическую инфраструктуру, включающую уникальную сеть из 13 речных перегрузочных терминалов, лучший в Украине флот из 80 полнокомплектных судов, а также современный судостроительно-судоремонтный завод ООО "ССЗ "НИБУЛОН". За годы деятельности судоходная компания "НИБУЛОН" транспортировала по украинским рекам 25 млн. тонн грузов, за счет чего по автодорогам нашей страны не проехало более 1 миллиона грузовиков.

К 30-летию компания "НИБУЛОН" имеет впечатляющие результаты: создана одна из самых успешных в стране агрокомпания, построен мощный портовый комплекс, 13 речных терминалов и самый большой речной флот.

Алексей Вадатурский уделяет большое внимание многим социальным и благотворительным проектам, поддерживает и реконструирует больницы, дороги и другие инфраструктурные объекты Николаевской области. За последний год компания успешно реализовала четыре масштабных проекта по реконструкции в больницах Николаева для эффективной борьбы с пандемией COVID-19.

Кроме того, во время 26-й торжественной церемонии вручения премии "Человек года-2021" будут вручены еще несколько специальных премий программы за инновационные и резонансные достижения и проекты, которые были внедрены в 2021 году ведущими украинскими компаниями и выдающимися личностями.

Вручение наград победителям 26-й общенациональной программы "Человек года-2021" состоится 22 мая 2022 года.