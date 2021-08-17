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Определены условия проведения первых выборов на освобожденном Донбассе: их перечень

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
17 августа, 17:52
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В законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода" выписаны условия проведения первых выборов на освобожденном Донбассе
Выборы в Донецке и Луганске будут, но без России и боевиков / Коллаж "Сегодня"
Выборы в Донецке и Луганске будут, но без России и боевиков / Коллаж "Сегодня"

Выборы на деоккупированных территориях пройдут лишь при условии невмешательства России в избирательный процесс, восстановления вещания украинских СМИ, допуска западных наблюдателей и безопасности их проведения. Это предусмотрено законопроектом "Об основах государственной политики переходного периода".

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Документ, который в ближайшее время может быть поставлен на голосование, размещен на сайте Верховной Рады .

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Условия для выборов

В законопроекте определены такие условия, при которых могут быть проведены первые выборы на деокупованих территориях:

  • недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;
  • соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;
  • соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;
  • свобода предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинской теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деокупованих территориях;
  • безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Кому разрешат баллотироваться

В законопроекте прописан перечень лиц, кому будет запрещено участвовать в выборах:

  • пособникам оккупантов;
  • лицам, из-за которых пострадали или погибли люди;
  • лицам, которые входили в высший руководящий состав оккупационных администраций.
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Исключение сделано для тех, кто способствовал так называемым властям непризнанных "ДНР"/"ЛНР" в обеспечении жизнедеятельности временно оккупированных территорий и в результате своей деятельности они не нанесли умышленно вреда людям. Либо кто вынужден был принудительно работать на оккупантов.

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Как сообщали новости "Сегодня", министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса . Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

12 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине могут вынести на всенародный референдум вопрос проведения выборов на Донбассе.

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