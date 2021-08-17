Определены условия проведения первых выборов на освобожденном Донбассе: их перечень

В законопроекте "Об основах государственной политики переходного периода" выписаны условия проведения первых выборов на освобожденном Донбассе

Выборы в Донецке и Луганске будут, но без России и боевиков / Коллаж "Сегодня"

Выборы на деоккупированных территориях пройдут лишь при условии невмешательства России в избирательный процесс, восстановления вещания украинских СМИ, допуска западных наблюдателей и безопасности их проведения. Это предусмотрено законопроектом "Об основах государственной политики переходного периода".

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Документ, который в ближайшее время может быть поставлен на голосование, размещен на сайте Верховной Рады .

Условия для выборов

В законопроекте определены такие условия, при которых могут быть проведены первые выборы на деокупованих территориях:

недопущение противоправного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны Российской Федерации;

соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе;

соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц;

свобода предвыборной агитации, равные возможности доступа к средствам массовой информации и восстановления украинской теле- и радиовещания, свободного обращения украинских печатных СМИ на деокупованих территориях;

безопасные условия деятельности и беспрепятственное участие в избирательном процессе официальных наблюдателей, в частности от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, других международных организаций и иностранных государств.

Кому разрешат баллотироваться

В законопроекте прописан перечень лиц, кому будет запрещено участвовать в выборах:

пособникам оккупантов;

лицам, из-за которых пострадали или погибли люди;

лицам, которые входили в высший руководящий состав оккупационных администраций.

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Исключение сделано для тех, кто способствовал так называемым властям непризнанных "ДНР"/"ЛНР" в обеспечении жизнедеятельности временно оккупированных территорий и в результате своей деятельности они не нанесли умышленно вреда людям. Либо кто вынужден был принудительно работать на оккупантов.

Как сообщали новости "Сегодня", министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее рассказывал об украинском подходе к особому статусу Донбасса . Власть готовит для пострадавшего региона экономическую стратегию.

12 апреля первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что в Украине могут вынести на всенародный референдум вопрос проведения выборов на Донбассе.