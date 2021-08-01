Опустынивание и аномальные зимы. Каким будет климат Украины через 50 лет?

Климатологи рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы

Хотя погода в Украине будет похожа на Италию или Испанию, высаживать цитрусовые рощи не стоит. Коллаж "Сегодня"

В будущем климат Украины будет становиться более жарким и сухим. В общем погода будет похожа на ту, что сейчас в средиземноморских странах. Каких именно – будет зависеть от количества осадков.

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Об этом сообщает BBC News Украина.

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Что изменилось за последние 100 лет?

За столетие средняя температура воздуха в Украине поднялась на 1,2 градуса. Это немного больше, чем в среднем в мире, там повышение составляет 1,1 градуса. Климатологи говорят, что это много.

"В норме температура тела человека 36,6. Добавьте один градус и это уже 37,6. То есть вы начинаете болеть, – объясняет климатолог Светлана Бойченко. – Наша климатическая система уже в состоянии заболевания и начинает выдавать нам различные аномалии".

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Теперь вопрос лишь в том, насколько быстро будет прогрессировать эта болезнь.

Как изменится погода в мире в будущем?

Межправительственная группа экспертов по изменению климата рассматривает три сценария:

Наиболее реальный – к 2100 году средняя температура на Земле вырастет не более чем на 2-2,5 градуса. Менее реальный – температура вырастет на 3-4 градуса. Наихудший сценарий – в арктических широтах температура вырастет на 8-10 градусов.

Все будет зависеть от того, как люди будут противодействовать изменениям климата.

Как будет в Украине?

При наиболее вероятном сценарии, в ближайшие 50-100 лет климат в Украине будет становиться все более сухим, прогнозируют эксперты. На территорию нашей страны будут поступать высокотемпературные сухие воздушные массы. Постепенное опустынивание будет ползти с юго-востока Украины на северо-запад.

Оно принесет жаркое, а главное сухое лето.

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"Сначала ливень, а затем суша, - объясняет Светлана Бойченко. - В таких условиях начинаются засухи, ведь даже когда выпадают дожди, сухие почвы не могут их принять. Такие почвы, как стекло, вода по ним только стекает".

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Еще один побочный эффект сухой земли и ливней – наводнения и подтопления. В этом году такие подтопления уже были в Одессе, Мариуполе и Львове.

Зимы в общем также станут немного теплее, но аномальные холода могут прийти из Арктики с сильным снегом и морозами.

На какую страну станем похожи?

В летний сезон климат будет все больше напоминать средиземноморские страны. Какие именно – будет зависеть от количества осадков. Это может быть более влажная Италия или Греция, либо более засушливая Испания или даже Израиль.

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Но радоваться и готовиться высаживать апельсиновые рощи не стоит, считает президент Украинского клуба аграрного бизнеса Алекс Лисситса. Несмотря на более континентальный климат и холодные зимы, он советует равняться на Австралию и ее технологии.

"В Австралии говорится о пшенице, кое-где еще ячмень и масличные, из этого нужно исходить Украине", - говорит эксперт.

Напомним, в Кропивницком из-за сильного ливня, местами с крупным градом, затопило улицы, а кое-где даже смыло асфальт. Сильный ветер валил деревья.

Кстати, из-за потепления в Украине начали выращивать экзотические плоды.