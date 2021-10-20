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Опять захватят пленных? Боевики в Донбассе готовят новые провокации против ОБСЕ – разведка

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
20 октября, 12:17
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Разведка предупреждает, что боевики в ближайшее время могут активизировать провокации
Боевики готовят новые провокации против ОБСЕ на Донбассе.
Боевики готовят новые провокации против ОБСЕ на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины после того, как там недавно захватили в плен двух наблюдателей миссии.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По оценкам военной разведки Украины, российское руководство может продолжить операцию по дискредитации миссии.

Причина провокаций

Украинская разведка отмечает, что Россия не раз осуществляла провокации и информационно-психологические операции накануне международных встреч высокого уровня.

"Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей Миссии накануне переговоров министров иностранных дел в нормандской формате, которые планируются в ближайшее время" , – отмечают в разведке.

Боевики захватили наблюдателей ОБСЕ

Согласно отчету ОБСЕ, в 16:03 17 октября боевики заперли ворота отеля, где расположена база ОБСЕ в Горловке. У ворот оккупанты припарковали машину (с голубыми табличками "ДНР"), которая заблокировала выезд.

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Владелец отеля сообщил, что наблюдателям не позволят покинуть здание. Такой приказ поступил от "мэра Горловки". Он также сказал, что боевики заблокировали все выходы. Они установили палатки и начали патрулировать здание отеля. В отеле остаются двое наблюдателей ОБСЕ.

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