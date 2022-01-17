Оранжевая зона не уменьшается. Рассказываем все о COVID-ситуации в Украине

В Украине по состоянию на 17 января зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни, а в оранжевой карантинной зоне до сих пор две области.
Подробнее о COVID-ситуации в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".
Статистика коронавируса
В Украине за прошедшие сутки, 16 января, зафиксировано 5 072 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 407, а медработников – 72.
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Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 1 213 человек;
- летальных исходов – 78;
- выздоровело – 2 520 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 759 530 человек;
- выздоровело – 3 556 162 человека;
- летальных исходов – 98 361.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 510;
Винницкая область – 194;
Волынская область – 101;
Днепропетровская область – 127;
Донецкая область – 52;
Житомирская область – 252;
Закарпатская область – 133;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 492;
Киевская область – 132;
Кировоградская область – 82;
Луганская область – 4;
Львовская область – 854;
Николаевская область – 31;
Одесская область – 224;
Полтавская область – 49;
Ровенская область – 86;
Сумская область – 189;
Тернопольская область – 314;
Харьковская область – 647;
Херсонская область – 36;
Хмельницкая область – 68;
Черкасская область – 88;
Черновицкая область – 344;
Черниговская область – 45.
Карантинные зоны
Критериям оранжевой зоны эпидемической опасности отвечают две области – Ивано-Франковская и Сумская.
Все другие области и город Киев – "желтые".
Бустерная доза в Украине
Эффективность любой вакцины против коронавируса со временем снижается, а бустерная доза позволяет лучше защитить свой организм. Об этом написал главный государственный санитарный доктор Украины Игорь Кузин.
"Рекомендовано делать "бустер" мРНК-вакцинами, ведь, по данным имеющихся исследований, они демонстрируют лучшие результаты независимо от того, каким вакцинами был сделан базовый курс", – написал Кузин.
Эффективность двух доз вакцины против варианта "Омикрон" быстро снижается, но после бустерной дозы защита восстанавливается.
В настоящее время в Украине бустерную дозу могут получить совершеннолетние, которые завершили базовый курс прививки более 6 месяцев назад. Оптимальный срок введения бустера от 6 до 9 месяцев.
"Призываю не медлить с получением как базового курса вакцинации, так и "бустера", ведь это единственная возможность уберечься от опасных последствий коронавирусной болезни", – написал Кузин.
Опасности "Омикрона"
Новый штамм коронавируса "Омикрон" имеет симптомы, которые похожи на ОРВИ. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
Как рассказал Кузин, заболевание "Омикроном" проходит легче, чем инфицирование "Дельтой". При этом симптомы нового штамма немного отличаются от других.
Так, прежде всего распространено чихание – около 75% людей жалуются на этот симптом. Также есть общая усталость, головная боль, а температуру фиксируют только в четверти случаев.
"Потеря вкуса и способности различать запахи – это лишь 19% случаев. То есть больше похоже на протекание ОРВИ", — отметил Кузин.
Он добавил, что штамм "Омикрон" часто маскируется под ОРВИ. Поэтому следует идти к врачу и делать тест.
Вакцинация в Украине
С начала вакцинальной кампании привито 14 993 077 человек, из них получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, получили дополнительную дозу – 9 617 человек, бустерную дозу – 99 165 человек.
Всего провели 29 372 377 прививок.