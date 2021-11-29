Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

"Оранжевых" областей стало больше: в Украине обновили карантинные зоны

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
29 ноября, 10:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине в желтой зоне карантина теперь находятся 4 области
Желтую зону карантина в Украине сократили
Желтую зону карантина в Украине сократили / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. По состоянию на 29 ноября в Украине расширилась оранжевая зона.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • г. Киев,
  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Оранжевая зона

  • Полтавская,
  • Закарпатская.

Желтая зона

  • Тернопольская,
  • Кировоградская,
  • Черновицкая,
  • Харьковская.

Коронавирус в Украине

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (заболело детей – 530, медработников – 72).

Реклама

Также за прошлые сутки:

  • госпитализированы – 2082 человека;
  • летальных исходов – 297;
  • выздоровели – 10 477.

Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Как выглядел мост Патона в конце 90-х

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина влияет на ДНК?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых загадочных мест в Украине!

Узнать все тайны
Дневник независимости 🇺🇦

29 ноября 1991. Известные чемпионы призвали проголосовать на Всеукраинском референдуме 1 декабря за независимую Украину.

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

87 420

заболело за неделю в Украине

-22%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.3599

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять