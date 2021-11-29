"Оранжевых" областей стало больше: в Украине обновили карантинные зоны

В Украине в желтой зоне карантина теперь находятся 4 области

Желтую зону карантина в Украине сократили / Фото: Коллаж: Сегодня

Минздрав обновил карантинные зоны в Украине. По состоянию на 29 ноября в Украине расширилась оранжевая зона.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

г. Киев,

Херсонская,

Одесская,

Запорожская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Сумская,

Николаевская,

Ровенская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Киевская,

Луганская,

Хмельницкая,

Черниговская,

Львовская,

Волынская

Черкасская,

Винницкая.

Оранжевая зона

Полтавская,

Закарпатская.

Желтая зона

Тернопольская,

Кировоградская,

Черновицкая,

Харьковская.

Коронавирус в Украине

За сутки 28 ноября в Украине зафиксировано 5804 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни (заболело детей – 530, медработников – 72).

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Также за прошлые сутки:

госпитализированы – 2082 человека;

летальных исходов – 297;

выздоровели – 10 477.

Вакцинировались против коронавируса 93 970 человек. Одну дозу получили 31 069 человек, полностью иммунизированы – 62 901 человек.

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