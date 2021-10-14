Оранжевых стало больше – Минздрав обновил карантинные зоны

По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны. Все остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.
Об этом сообщает Минздрав.
Какие области стали оранжевыми
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.
Далее по теме
Какие ограничения действуют сейчас по всей стране
С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:
- запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
- не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
- кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
- спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.