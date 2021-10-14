Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оранжевых стало больше – Минздрав обновил карантинные зоны

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
14 октября, 10:07
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В этих областях превышены три показателя, которые отвечают за распределение карантинных зон
В этих областях много инфицированных/Коллаж "Сегодня"
В этих областях много инфицированных/Коллаж "Сегодня"

По состоянию на 14 октября уже 17 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны. Все остальные регионы находятся в желтой зоне карантина.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Какие области стали оранжевыми

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

В этих областях превышены показатели загруженности коек с кислородом, уровня госпитализации и коэффициент выявления случаев инфицирования.

Какие ограничения действуют сейчас по всей стране

С 23 сентября в Украине введен желтый уровень эпидемической опасности. С тех пор в стране действуют новые ограничения, в частности:

  • запрещены массовые мероприятия с участием более 1 человека на площади 4 кв. метра или с наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами – минимум 1,5 метра;
  • кинотеатры и другие учреждения культуры работают с заполненностью в залах меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • спортивные залы и фитнес-центры работают только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 кв. метров площади.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

14 октября 1991. 264 рубля за тонну в свободно конвертированной валюте (по коммерческому курсу) - именно такую цену устанавливает Кабинет министров своим постановлением за прием в государственные ресурсы семян подсолнечника урожая 1991 года

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

99 632

заболело за неделю в Украине

+34%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.43

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Реальная мистика 🎃

Дом плачущей вдовы в Киеве. Одна из резиденций президента скрывает много тайн...

Мир неизведанного
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять