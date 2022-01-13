Оранжевых стало больше. В Украине обновили карантинные зоны – список

За последние сутки заметно усложнилась COVID-ситуация еще в одном регионе

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине увеличилось количество оранжевых зон адаптивного карантина. К списку добавилась Ивано-Франковская область, которая по показателям прошедших суток оказалась среди лидеров по заболеваемости.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Таким образом, три области сейчас в оранжевой зоне. В частности, на Прикарпатье превышен коэффициент выявления случаев инфицирования. В Сумской данный показатель превышен уже несколько дней подряд. А вот в Херсонской области динамика уровня госпитализаций не в пределах нормы не менее трех дней.

Карантинные зоны 13 января

Оранжевые

Ивано-Франковская,

Сумская,

Херсонская области.

Желтые

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г. Киев,

Винницкая,

Волынская,

Днепропетровская,

Донецкая,

Житомирская,

Закарпатская,

Запорожская,

Киевская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Николаевская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Хмельницкая,

Черкасская,

Черновицкая,

Черниговская область.

Новая волна коронавируса

По данным Национальной академии наук, после новогодних праздников количество положительных тестов возросло почти на 40%. Сравнение проводилось с последними днями декабря.

В то же время выросло и количество тестирований на коронавирус, а также объемы положительных тестов. Среднее количество новых заболеваний в Украине составляет до 4540 в день, среднее количество летальных исходов – 158 в день в среднем за последнюю неделю.

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