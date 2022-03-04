Разбили вражеские танки и забрали трофейный БМП — результат боев под Черниговом (фото)

Советник главы МВД Антон Геращенко показал потери противника

Последствия боев в Черниговском направлении / Коллаж "Сегодня"

Украинским защитникам удалось отбить атаку по Черниговскому направлению и разбить вражескую технику. Фото с места поражения бойцов армии страны-агрессора показал в своем Телеграмм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Разбитий танк вражеской армии / Фото: PravdaGerashchenko

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Разбитий танк вражеской армии / Фото: PravdaGerashchenko

На снимках также запечатлены документы и нашивки боевиков российской армии

Документ боевика российской армии / Фото: PravdaGerashchenko

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Документ боевика российской армии / Фото: PravdaGerashchenko

Документы боевиков российской армии / Фото: PravdaGerashchenko

Геращенко также указал, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось не только разгромить противника, но и отобрать их технику:

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"Результаты вчерашних боев ВСУ на Черниговском направлении. Уничтожено 2 танка, 4 БТР и 1 БМП взята целой как трофей. Уже сегодня бьет врага!", — написал Геращенко.

Напомним, ранее глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия рассказал, что нужно делать с захваченными боевыми машинами оккупанта.