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Организатору беспорядков под Офисом президента вручили подозрение

23 марта, 11:29

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Правоохранительные органы вручили лидеру общественного движения и одному из организаторов акции протеста под Офисом президента Украины "Гонор" Сергею Филимонову подозрение в нарушении Уголовного кодекса.

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Об этом сообщает Telegram-канал "Самозахист".

Его подозревают в нарушении статьи 296 ч. 4 ("хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений"), а также статьи 345 ч. 2 ("умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев, телесных повреждений в связи с выполнением служебных обязанностей").

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Каждая из этих статей предусматривает наказание в виде до 5 лет лишения свободы.

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