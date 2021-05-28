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Оргия в форме копов и с горой кокаина: видео украинской порно-вечеринки в Дубае

28 мая, 22:23

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Сначала был кокс, музыка и разврат, а потом – задержание, полицейский участок и выдворение из страны

Киевлянин Виталий Гречин развлекается с моделями в Дубае. Коллаж "Сегодня"

Киевлянин Виталий Гречин развлекается с моделями в Дубае. Коллаж "Сегодня"

Апрельская история с задержанием голых украинок в Дубае (ОАЭ) приобрела новые краски, да еще какие. Теперь появилось видео с порно-вечеринки, организатор которой киевлянин Виталий Гречин развлекается с девушками.

Об этом пишет издание Страна.

Сначала на видео можно увидеть, как одна из полуголых моделей разместилась в кресле вверх ногами, а Гречин раздвинул ее ноги и куда-то заглядывал...

Видео: "Страна"

После этого в помещении собралось несколько наполовину раздетых моделей в форме украинской полиции! На столе был рассыпан белый порошок, похожий на кокаин: одна из девушек "сняла пробу", а потом с другой моделью устроила оральный секс.

Напомним, в начале апреля в Дубае (ОАЭ) полиция задержала голых моделей, которые позировали на балконе. Среди них оказались и украинки.

По прилете в Киев одна из "голых" украинок раскрыла настоящую цель фотосессии.

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