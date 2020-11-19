Оргкомитет определил лучший эскиз большого Государственного Герба Украины

На конкурс пришло более 100 эскизов

Организационный комитет по подготовке и проведению конкурса на большой Государственный Герб Украины определил лучший эскиз герба.

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Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на участников брифинга в Министерстве культуры и информационной политики.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал, что жюри получило 125 работ, из которых к конкурсу было допущено 112, были проведены несколько туров голосования для определения победителя. Он подчеркнул, что победила работа автора Алексея Кохана. Минкульт заключит с ним соглашение.

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В то же время оргкомитет решил одну работу не номинировать на второе место, но определил работу, которая заняла третье место.

В свою очередь министр юстиции Денис Малюська отметил, что Минюст подготовит техническое описание Большого Герба и юридические нюансы его использования.

Напомним, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил надежду, что к 30-й годовщине принятия Акта провозглашения независимости Украины удастся наполнить ст. 20 Конституции реальным содержанием и обеспечить утверждение Большого Герба.

Авторы лучших проектов эскизов должны были получить премии: первая – 100 тыс. грн, вторая – 50 тыс. грн, третья – 30 тыс. грн.

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Также напомним, что малый Герб Украины должен стать частью большого. В символе Украины, который не могут утвердить уже 24 года, должны быть казак с мушкетом и золотой лев.

Новости "Сегодня" также рассказывали, что кузнецы выковали из осколков "Градов" самый маленький Герб Украины.

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