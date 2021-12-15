Оригинальное спасение. В Харькове кошку достали с рельс метрополитена (видео)

Животное попалось на необычную приманку, которую организовали сотрудники полиции

Кошку мог раздавить вагон метро. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Харькове на станции метро "Армейская" спасли кошку. На место вызвали полицейских, которые придумали как безопасно достать животное с рельс метро.

Об этом пишет местный Telegram-канал "Труха Харьков".

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Для того, чтобы без лишних усилий спасти кошку, сачок соединили со шваброй, в сачок насыпали корм и приманка сработала. Животное забежало прямо в сети, потом ее достали.

"На "Армейской" спасли кошку, которая прыгнула на рельсы метрополитена", – сообщает Telegram-канал.

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В Киеве кошка неделю прожила в тоннелях метрополитена

Волонтер Лада Кириенко рассказывает, что она везла кошечку с Куреневки. Она волонтер в Оболонской организации по стерилизации животных.

Кошка каким-то образом умудрилась открыть переноску. На перроне "Контрактовой площади" она выпрыгнула, и начала бежать по станции.

"Я надеялась, что ее поймают люди, которые идут навстречу, но, увы… Животное испугалось шума метро, рвануло в сторону тоннеля и нырнуло в него. Ее искали не три дня, а почти неделю!" – рассказывает сайту "Сегодня" волонтер Лада Кириенко.

Чтобы ее поймать, раскладывали еду для кошки по периметру тоннеля. Малышка вышла из него только на четвертый день, но испугалась и удрала обратно. Ее ловили еще три дня, даже пытались поймать сачком, но она убегала. Поймать удалось только при помощи автоматической ловушки.

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