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Оружие для Украины и отказ от газа из РФ. Ключевые заявления мировых лидеров 20 апреля

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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20 апреля, 22:09
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На Западе высказались о необходимости оказания военной помощи нашей стране
Шарль Мишель, Джастин Трюдо, Анналена Бербок
Шарль Мишель, Джастин Трюдо, Анналена Бербок / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Представители западных стран и международных организаций сделали ряд заявлений, касающихся Украины, в среду 20 апреля. Говорили о необходимости поставок оружия Украине и мерах сдерживания России.

Сайт "Сегодня" собрал ключевые заявления мировых политиков за этот день.

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Министр обороны Норвегии Бьорн Ариль Грам рассказал об оружии, которое страна передаст Украине.

"Система противовоздушной защиты "Мистраль" – это эффективное оружие, которое использовалось на флоте, и будет очень полезно для Украины. Эти ракеты постепенно снимаются с вооружения Вооруженных сил Норвегии, но все равно это современное и эффективное оружие", — сказал он.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил о финансовой поддержке Украины.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, потому что мы хотим победы Украины, и потому мы используем все возможные инструменты в наших руках. Конечно, финансовая поддержка очень важна", — отметил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась о планах по отказу от поставок газа из России.

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"Безопасность в Европе означает, что мы снижаем и прекращаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетической политике. Мы хотим отказаться от импорта российского газа, лучше сегодня, чем завтра. От импорта угля – мы избавимся к концу лета, импорт нефти мы вполовину сократим к лету и к концу года сведем на нет", — сказала она.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна предоставит тяжелую артиллерию.

"Украинцы боролись как герои последние несколько месяцев, и они борются не просто за Украину, они борются за ценности, лежащие в основе многих наших свободных и демократических обществ. Канада направит в Украину тяжелую артиллерию и в ближайшие дни появится больше подробностей", — заявил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также указал на важность поставок вооружения для Украины.

"Жизненно важно, чтобы мы не позволили Путину набрать обороты на Донбассе. Поэтому мы увеличиваем поставки военной техники, которая сейчас особенно нужна украинцам", — сообщил он.

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Непокоренные
Кащенко Дмитрий – полковник ВСУ, командир 58-й отдельной мотопехотной бригады. За 8 лет российско-украинской войны талантливый офицер получил около 20 наград, был неоднократно ранен. В 2022-м отличился при защите Сумской и Черниговской областей. "За личный пример героизма и чрезвычайно эффективные боевые действия" получил звание Герой Украины.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
До перевода часов осталось
Не проспать!
Герої не вмирають!

Отвлек на себя огонь вражеской авиации… Майор Дмитрий Коломиец – военный летчик-истребитель. Одним из первых встретил врага: утром 24 февраля офицер вступил в воздушное сражение над Хмельницкой областью. Героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чем спас побратимов и десятки самолетов. Герой Украины. Посмертно.

Героям слава!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Эвакуация
Гуманитарные коридоры
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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