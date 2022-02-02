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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Оружие для Украины от Польши и новые детали ДТП с Трухином — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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2 февраля, 06:00
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Украина получит оружие от Польши, а журналисты обнародовали видео с места ДТП с Трухином
Польша передаст Украине оружие, а журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП с Трухином/Коллаж: "Сегодня"
Польша передаст Украине оружие, а журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП с Трухином/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

"Поможете, если что?": "Слуга" Трухин пытался отмазаться от ДТП взяткой

Журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. По их данным, политик хотел сбежать с места инцидента.

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Трухин хотел сбежать, а потом "поговорить" с главой МВД/Коллаж: "Сегодня"
Трухин хотел сбежать, а потом "поговорить" с главой МВД/Коллаж: "Сегодня"

Правительство Польши поддержало военную помощь Украине: какое оружие передадут

Правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. В частности, страна передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак не сообщил, когда именно Украина получит оружие/Коллаж: "Сегодня"
Министр обороны Польши Мариуш Блащак не сообщил, когда именно Украина получит оружие/Коллаж: "Сегодня"

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Глава Пентагона едет в Европу обсудить с союзниками по НАТО агрессию РФ

Глава Пентагона Ллойд Остин в этом месяце отправится в Европу для обсуждения с союзниками по НАТО российскую эскалацию вокруг Украины. Встреча министров обороны стран альянса состоится 16-17 февраля.

Остин примет участие во встрече министров обороны стран Североатлантического альянса/Фото: коллаж: Greg Nash/REUTERS/"Сегодня"
Остин примет участие во встрече министров обороны стран Североатлантического альянса/Фото: коллаж: Greg Nash/REUTERS/"Сегодня"

Регулярно бьет и поливает кипятком: в Днепре женщина издевается над своей матерью

В Днепре женщина регулярно бьет и издевается из своей матери. Соседи, проживающие рядом, просят, чтобы пенсионерке помогли.

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Дочь неоднократно избивала мать/Коллаж: "Сегодня"
Дочь неоднократно избивала мать/Коллаж: "Сегодня"

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