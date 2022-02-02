Оружие для Украины от Польши и новые детали ДТП с Трухином — главные новости за ночь

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"Поможете, если что?": "Слуга" Трухин пытался отмазаться от ДТП взяткой
Журналисты обнародовали видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. По их данным, политик хотел сбежать с места инцидента.
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Правительство Польши поддержало военную помощь Украине: какое оружие передадут
Правительство Польши одобрило предоставление военной поддержки Украине. В частности, страна передаст легкие зенитно-ракетные комплексы Piorun.
Глава Пентагона едет в Европу обсудить с союзниками по НАТО агрессию РФ
Глава Пентагона Ллойд Остин в этом месяце отправится в Европу для обсуждения с союзниками по НАТО российскую эскалацию вокруг Украины. Встреча министров обороны стран альянса состоится 16-17 февраля.
Регулярно бьет и поливает кипятком: в Днепре женщина издевается над своей матерью
В Днепре женщина регулярно бьет и издевается из своей матери. Соседи, проживающие рядом, просят, чтобы пенсионерке помогли.